Speciale Moda Uomo, domani con Il Sole 24 Ore 16 pagine dedicate allo stile maschile In edicola con il quotidiano lo Speciale dedicato all’industria del menswear, con i numeri del settore, l’analisi delle tendenze, il racconto delle aziende, gli approfondimenti su accessori e beauty

La cover dello Speciale Moda Uomo firmata da Riccardo Guasco

May you live in interesting times, recita un detto molto usato in ambito anglosassone, che suona come un augurio a vivere epoche interessanti. Un augurio in realtà ambiguo, poiché anche questo tempo di pandemia è certamente interessante: la crisi apre nuove sfide, prospettive, opportunità, e costringe alla pur necessaria innovazione.

L’industria della moda è stata una delle più colpite dal Covid19, con produzioni ferme, negozi chiusi e consumi a picco. Tuttavia, per loro stessa natura dinamiche, le aziende stanno cercando nuove formule per affrontare e superare questi “tempi interessanti”.

Lo Speciale Moda Uomo che domani sarà in edicola con Il Sole 24 Ore è un’indagine sullo stato e sul futuro del settore e un racconto delle novità per l’autunno-inverno 2021-22 presentate durante le sfilate phygital di Milano e a Pitti Uomo, in versione totalmente digitale con la piattaforma Pitti Connect.

Sedici pagine dedicate ai numeri del mercato, all’analisi delle tendenze di stile, con un focus sulla formazione e sulle nuove strategie digitali. Inoltre, gli incontri con le aziende del settore sulle loro strategie e le aspettative per il 2021, insieme agli approfondimenti sul mondo dell’eyewear e della cosmetica al maschile, che registra consumi in costante crescita. Ad accompagnare le pagine, gli aforismi ispirazionali dei protagonisti dello stile. Lo Speciale sarà poi disponibile anche online sul sito www.ilsole24ore.com. (Ch.B.)