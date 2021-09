Speciale Sfilate, martedì 21 il racconto della moda che guarda oltre la pandemia

1' di lettura

Fiducia, speranza, voglia di bellezza: con questi sentimenti si sta per aprire a Milano la settimana della moda dedicata alle collezioni per la primavera-estate 2022, un’edizione che prevede numerosi eventi finalmente in presenza, pur se con le necessarie misure di sicurezza. A questo fermento che attraversa l’industria della moda italiana è dedicato lo Speciale Sfilate che sarà in edicola martedì 21 settembre, giorno di apertura della fashion week: 28 pagine ricche di storie aziendali, approfondimenti sulle innovazioni del settore, analisi sulle tendenze delle collezioni autunno-inverno 21-22 e anticipazioni sulle sfilate PE 2022.

I numeri aggiornati sul settore, che con una crescita del fatturato del 24% nel primo semestre si sta velocemente riprendendo dalla crisi legata al Covid19, le riflessioni su come la pandemia ha influito sul nostro modo di vestire e fare shopping, il racconto delle nuove strategie, come il gaming, per intercettare consumatori sempre più consapevoli ed esigenti. Le pagine dello Speciale ospiteranno anche interviste a creativi e amministratori delegati delle aziende della moda made in Italy, oltre a segnalare gli appuntamenti più interessanti della fashion week. Infine, le pagine dedicate alle nuove proposte beauty e ai gioielli. Lo Speciale Sfilate sarà disponibile in versione digitale anche sul sito www.ilsole24ore.com

