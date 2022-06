Speciale Telefisco del 15 giugno: ultimi giorni per le iscrizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Speciale Telefisco 2022 vede ormai il traguardo del 15 giugno . La manifestazione è, infatti, in programma mercoledì prossimo dalle 9 alle 13, in diretta streaming. Siamo, dunque, agli ultimi giorni per iscriversi per partecipare al convegno de L’Esperto risponde.

Le opportunità: dalle relazioni al forum sui dubbi

L’appuntamento offre una serie di possibilità ai partecipanti. Si va dai chiarimenti che arriveranno da parte dell’agenzia delle Entrate alla possibilità di avere crediti formativi, per arrivare alla possibilità di raccogliere le indicazioni degli esperti del Sole 24 Ore sui temi più importanti del momento, oltre a quella di inviare quesiti al forum degli esperti che è aperto da ieri all’indirizzo www.ilsole24ore.com/speciale-telefisco. Da oggi e nei prossimi giorni sul profilo Linkedin del Sole 24 Ore sarà possibile partecipare a una serie di sondaggi sui temi caldi del momento.

L’evento

La manifestazione si svolge su tre formule. Alla diretta di Telefisco Base del 15 giugno si aggiungono le formule Plus e Advanced. È possibile scegliere le modalità di partecipazione sempre all’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco-giugno. Ma andiamo con ordine.

La formula Base

Con la formula Base è possibile assistere gratis in streaming alla diretta del 15 giugno dalle 9 alle 13 e ottenere 4 crediti formativi (l’accreditamento è in corso con le categorie professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con i consulenti del lavoro, e con le associazioni dei tributaristi).

Sotto esame i principali temi del momento: dalla fattura elettronica alla dicharazione sugli aiuti di Stato, dai sostegni alle imprese agli ultimi controlli sulle dichiarazioni. Possibile poi inviare quesiti agli esperti del Sole 24 Ore (il forum ha aperto ieri).