Speciale Telefisco 2023: dal 15 luglio via alle iscrizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Parte la corsa all’iscrizione a «Speciale Telefisco - Le novità per professionisti e imprese» in programma il 20 settembre. Da oggi è possibile iscriversi all’evento gratuito online del Sole 24 Ore-Esperto risponde, scegliendo una delle due formule (Telefisco Base e Telefisco Plus) che consentono di seguire i lavori. Ma andiamo con ordine.

Le formule

Telefisco Base consentirà di seguire in diretta e gratuitamente i confronti con i rappresentanti delle istituzioni, le relazioni degli esperti del Sole, i commenti sui temi del momento oltre che di mandare quesiti al Forum degli esperti. Telefisco Plus, oltre alla diretta, permetterà (pagando 34,99 euro fino al 31 agosto e 39,99 dal 1° settembre) di seguire i lavori in differita, di accedere gratuitamente per un mese all’archivio fisco dell’Esperto risponde e di seguire online tre appuntamenti del Master Telefisco. Sia Telefisco Base sia Telefisco Plus garantiranno il conseguimento di crediti formativi. Sono in corso le procedure di accreditamento con il Consiglio nazionale dei commercialisti, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e le associazioni dei tributaristi.

Loading...

Il programma della giornata

Il programma di Speciale Telefisco 2023, in agenda il 20 settembre, prevede sette relazioni. A queste relazioni si affiancheranno tre confronti su temi caldi del momento. Punteggeranno la giornata gli interventi istituzionali e i commenti di Raffaele Rizzardi (si veda la scheda in basso).

Il programma di Telefisco Plus

Per chi sceglie Telefisco Plus sarà possibile assistere anche a tre appuntamenti di Master Telefisco. In particolare il 27 settembre il focus sarà su «Gli ultimi controlli sulle dichiarazioni 2023 e i problemi operativi più insidiosi»; il 4 ottobre su «Le operazioni di riorganizzazione societaria e la nuova disciplina della scissione con scorporo» e l’11 ottobre sarà dedicato all’«Aggiornamento con l’Esperto risponde online», modalità che caratterizza Master Telefisco.