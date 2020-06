Speciale Telefisco lancia l’operazione bussola post-Covid Il Gruppo 24 Ore si mobilita con un pacchetto di iniziative per fornire ai lettori gli strumenti per seguire al meglio l’evoluzione e gli intrecci normativi

L’emergenza Covid ha determinato un’iper produzione legislativa. Il Gruppo 24 Ore si mobilita con un pacchetto di iniziative per fornire ai lettori gli strumenti per seguire al meglio l’evoluzione e gli intrecci normativi. Si parte martedì 23 giugno con il convegno «Obiettivo rilancio – Speciale Telefisco – Videoforum edition».

L’evento in videoforum edition

L’incontro si svolgerà in modalità digitale dalle 9 alle 12, affronterà i temi più caldi del momento e si potrà seguire all’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco-rilancio. L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti, pertanto è meglio affrettare i tempi di iscrizione. Il convegno si ricollega, anche nelle modalità di svolgimento, al modello di successo per eccellenza: Telefisco. Vuole essere, dunque, uno speciale che raccoglie le caratteristiche di Telefisco e le cala in una forma adatta ai tempi di emergenza per dare certezza a professionisti, imprese e cittadini. La scaletta degli interventi spazia dai finanziamenti per le imprese al fondo perduto, dalla ricapitalizzazione delle società agli ammortamenti sociali, da acconti-versamenti-controlli al bonus del 110%, dai crediti di imposta alle novità di contenzioso e riscossione.

Le relazioni saranno seguite dalla risposta ad alcuni quesiti inviati dai lettori. I quesiti si potranno inviare all’indirizzo www.ilsole24ore.com/forumrilancio.

La seconda parte della mattinata prevede un’intervista al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e una tavola rotonda, cui parteciperanno il direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, e la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone.

La partecipazione all’evento è in corso di accreditamento per la formazione obbligatoria per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.