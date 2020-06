Speciale Telefisco sugli ultimi provvedimenti del Governo È possibile inviare i quesiti agli esperti dal portale www.ilsole 24ore.com/forumrilancio redazione Norme e tributi

Biciclette, vacanze, famiglia, casa, lavoro: i bonus del decreto Rilancio

È possibile inviare i quesiti agli esperti dal portale www.ilsole 24ore.com/forumrilancio

Fondo perduto e bonus del 110 per cento. E poi crediti d'imposta. Se le domande arrivate finora al Forum dell'Esperto risponde (www.ilsole24ore.com/forumrilancio) costituiscono un valido termometro che misura la temperatura dei dubbi dei lettori, saranno questi i temi più seguiti di «Obiettivo rilancio – Speciale Telefisco – Videoforum edition», il convegno online in programma martedì 23 giugno a partire dalle ore 9. Sotto esame le misure degli ultimi provvedimenti del Governo, commentate dagli esperti del Sole 24 Ore.



L'incontro del 23 si svolgerà in modalità digitale dalle 9 alle 12 e affronterà i temi più caldi del momento e si potrà seguire all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco-rilancio. L'iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti e il numero degli iscritti sta crescendo di ora in ora. Il convegno si ricollega al modello di successo per eccellenza, Telefisco, le cui caratteristiche saranno adattate ai tempi dettati dall'emergenza.



La scaletta degli interventi spazia dai finanziamenti per le imprese al fondo perduto, dalla ricapitalizzazione delle società agli ammortizzatori, da acconti-versamenti-controlli al bonus del 110%, dai crediti di imposta alle novità di contenzioso e riscossione. Le relazioni saranno seguite dalla risposta ad alcuni quesiti tratti dalla piattaforma www.ilsole24ore.com/forumrilancio.



L'ultima parte della mattinata sarà dedicata prima a un'intervista al professor Guglielmo Maisto, poi a una tavola rotonda, cui parteciperanno il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, e la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone. La partecipazione all'evento è stata accreditata per la formazione dal Cndcec. All'evento interverrà anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.



Il 23 giugno non sarà che il punto d'avvio di un'operazione più articolata. Per avere da subito chiarimenti e spiegazioni è possibile scegliere «Smart 24 Fisco Start», la banca dati (in promozione “speciale ripartenza” al costo di 149 euro fino al 31 luglio 2020) che raccoglie quanto è stato, viene e verrà prodotto dal Gruppo 24 Ore sull'emergenza Covid-19, dal punto vista fiscale, giuslavoristico e legale oltre a proporre videoforum registrati.