Speciale Telefisco al via dalle 9

Telefisco Plus

Il modello Telefisco Plus, invece, consente di seguire – a pagamento – uno a scelta fra i tre approfondimenti tematici di Speciale Telefisco e la registrazione delle relazioni trasmesse domani. Telefisco Plus sarà disponibile dal 24 giugno e potrà essere seguito senza vincoli di orario.

Telefisco Advanced

La formula Telefisco Advanced consente, invece, di seguire – a pagamento – tutti e tre gli approfondimenti tematici di Speciale Telefisco e la registrazione delle relazioni di domani. Telefisco Advanced sarà disponibile dal 24 giugno e potrà essere seguito senza vincoli di orario.

I crediti formativi

Solo Telefisco Plus e Telefisco Advanced danno diritto ai crediti formativi, riconosciuti dai dottori commercialisti e consulenti del lavoro (5 crediti con Telefisco Plus e 7 con Telefisco Advanced). Va ricordato, a questo proposito, che la formula Telefisco Base non consentirà di fruire di crediti formativi.

L'acquisto

Per chi acquisterà i pacchetti entro il 23 giugno, i prezzi saranno di 20,89 euro per Telefisco Plus e 30,89 euro per Telefisco Advanced. Dal 24 giugno i prezzi saranno, invece, di 24,99 euro per Telefisco Plus e di 34,99 euro per Telefisco Advanced.

I quesiti

Anche a questa edizione di Speciale Telefisco è abbinato un forum online dedicato alle domande dei lettori sui temi più importanti del momento.Fino alle 18 di giovedì 24 giugno sarà, infatti, possibile inviare quesiti agli esperti del Sole all'indirizzo www.ilsole24ore.com/forumtelefisco. Una selezione delle risposte di maggior interesse saranno pubblicate sul sito dedicato al forum e sul quotidiano a partire da lunedì 28 giugno.