Speciale Telefisco al via dalle 9 di mercoledì 15 giugno: ultime ore per le iscrizioni

Le formule Plus e Advanced

Alla diretta si aggiungono tre webinar dedicati ad approfondimenti su Adempimenti Iva; Dichiarazioni e Bonus edilizi. Telefisco Plus dà la possibilità di assistere, senza vincoli di orario e potendo organizzare il proprio tempo, - al prezzo di 24,99 euro - alla registrazione delle relazioni di domani e a un webinar a scelta fra quelli citati, ottenendo 5 crediti. Chi sceglie la formula Plus avrà anche diritto all’accesso a Nt+Fisco dall’acquisto fino al 16 luglio. Con Telefisco Advanced, a 34,99 euro, si potrà assistere alle relazioni di domani e ai tre webinar su Adempimenti Iva; Dichiarazioni e Bonus edilizi, ottenendo 7 crediti. Inoltre si avrà diritto a Nt+Fisco fino al 16 luglio e all’accesso all’Archivio Esperto Risponde Fisco dal 16 giugno per due mesi. Le formule Plus e Advanced saranno disponibili dal 20 giugno.

Per info e iscrizioni

www.ilsole24ore.com/telefisco-giugno