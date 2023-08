Speciale Telefisco, al via il sondaggio sulla proroga del 110%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Speciale Telefisco, al via il secondo sondaggio sul profilo LinkedIn del Sole 24 Ore. Dopo la grande partecipazione al primo quesito dedicato alla revisione del calendario fiscale e della rateizzazione anche per gli acconti di novembre, la seconda richiesta di parere dei professionisti e dei lettori riguarda il tema delle agevolazioni edilizie. In particolare, i fari sono puntati sul superbonus alla luce dell’ultimo intervento contenuto nel decreto Omnibus (Dl 104/2023) della scorsa settimana.

IL SONDAGGIO

Questo è il quesito: «Il Governo ha prorogato i termini per i pagamenti e l'ultimazione dei lavori nelle villette per il 110%. Secondo voi la misura è utile?». Si potrà scegliere tra «Molto», «Abbastanza», «Poco», «Per niente». I risultati poi saranno resi noti sulle pagine di «Norme & Tributi» di martedì 22 agosto.