Specialisti nella difesa aziendale contro le cyber minacce e sviluppatori web

Cyber Security Specialist

Il corso ha lo scopo di creare un professionista che opera nel settore della difesa aziendale dalle minacce cyber

Cross Media Communication Specialist

Il corso ha l'obiettivo di fornire le competenze per definire e pianificare le strategie necessarie alla promozione di un prodotto/servizio coerentemente con il posizionamento dello stesso mediante strumenti di marketing automation.

Machine Learning and Data Specialist

Fornisce le competenze necessarie per trovare, estrarre e far emergere modelli nei dati raccolti nel Web, attraverso una fusione di metodi analitici, statistici e scientifici.

Web Developer Full Stack

Forma uno sviluppatore

che ha una formazione tecnica completa che gli permette

di progettare, sviluppare, testare e distribuire siti o applicazioni web partendo da una corretta architettura dei dati, sia di navigazione

che relativa alla struttura

della singola interfaccia.

Digital Mktg & Innovation Specialist

È colui che coglie in anticipo segnali di evoluzione in un determinato settore, individuare le migliori soluzioni per affrontare le evoluzioni del mercato, ed essere in grado di innescare il cambiamento nell'organizzazione e nel team.