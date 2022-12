Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla meccatronica all’Ict. Dal marketing-turismo all’economia circolare. Siamo all’Its Umbria Smart Academy, che è diventato “politecnico”, con un’offerta formativa rivolta a oltre 700 studenti attivi nel biennio, e in tutte le aree tecnologiche legate agli Its, in primis quelle a vocazione “spinta” Industria 4.0.

«Collaborano con noi circa 300 aziende, anche fuori regione - ci racconta il direttore dell’Its Umbria, Nicola Modugno -. Oltre il 65% della docenza proviene dal mondo del lavoro, il 20% dall’università, la parte restante dal mondo della scuola. I nostri 14 corsi avviati nel 2022 sono biennali, di 1.800 o 2.000 ore, quelle del primo anno, 1.000 o 1.200 a seconda della durata complessiva, si tengono soprattutto in laboratori d’avanguardia, oltre che in aula, le restanti 800, del secondo anno, direttamente in azienda on the job». I risultati si vedono: a un anno dal diploma il 90% dei ragazzi è occupato, e nel 100% dei casi in un impiego coerente al percorso formativo svolto.

Tra le novità di quest’anno, un percorso legato alla sostenibilità e all’economia circolare, che ha sede a Terni, in linea con il Pnrr; e i corsi in area digitale, «con lo scopo - ha chiosato Modugno - di formare Specialisti IT in cloud computing, grafica digitale, big data e Specialisti in Cybersecurity, con applicazioni tanto per le aziende private quanto per la Pa».