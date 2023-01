Manipolazione e frode fiscale: perdita record per Adani, il gruppo dell’uomo più ricco d’Asia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo dell’uomo più ricco dell’Asia e terzo più ricco al mondo secondo Forbes, Gautam Adani, è finito nel mirino della società Hindenburg Research, che ne sta vendendo allo scoperto le azioni e che ha pubblicato un report di quasi 100 pagine, nel quale accusa il conglomerato indiano di manipolazione del mercato e frode fiscale. I titoli del gruppo Adani sono crollati in Borsa di oltre il 5% in media, con una perdita complessiva di 10,7 miliardi di dollari. Per lo stesso Gautam Adani, la perdita...