Speculazione contro la sterlina: la crisi economica britannica si avvita

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sei anni fa esatti, la Sterlina crollava. Il terremoto della Brexit, con gli inglesi corsi, contro tutte le aspettative, a votare per uscire dall’Unione Europea, spediva al tappeto il pound che la Gran Bretagna aveva deciso di non abbandonare in favore dell’euro. La paura di un crollo dell’economia inglese, e le incognite di un’addio alla Ue, cosa mai successa prima a nessuno stato membro, fecero crollare la moneta di Sua Maestà: ci fu un calo del 20% in pochi mesi, da 1,4 a 1,20. C’era chi profetizzava...