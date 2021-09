«Spencer» e «Dune»: Venezia svela i suoi assi

2' di lettura

È arrivato il giorno più atteso della Mostra del Cinema di Venezia: oggi sono stati presentati due dei titoli che pubblico e addetti ai lavori aspettavano maggiormente dell'intera kermesse, «Spencer» di Pablo Larraín e «Dune» di Denis Villeneuve.

Il primo, in concorso, racconta pochi giorni nella vita di Lady Diana, il cui matrimonio con il Principe Carlo è in crisi da diverso tempo. In occasione delle feste di Natale nella residenza reale di Sandringham sembra che possa esserci una parentesi di pace, ma le cose andranno diversamente dal previsto.

Non vuole fare un film biografico Pablo Larraín, che aveva già messo al centro delle sue opere personaggi realmente esistiti in «Neruda» (che ragiona sul rapporto tra finzione e realtà in maniera mirabile) e «Jackie» (in cui veniva raccontato un breve periodo nella vita di Jackie Kennedy, dalla morte al funerale del marito). L'approccio di «Spencer» è simile ai precedenti, con una narrazione che prova a immaginare cosa sia successo in quei giorni decisivi.

Un grande film di fantasmi

Nel corso della pellicola, più volte Diana dice di non sapere dove trovarsi (emblematica in questo senso la battuta iniziale) e sono numerosi i riferimenti al passato, a tradizioni che si ripetono identiche ogni anno (tanto che ogni ricorrenza è come se fosse già stata vissuta) e ai fantasmi (dallo spirito di Anna Bolena alla stessa Diana che si definisce tale in una sequenza fondamentale). Non è un caso che il titolo del film sia il cognome della principessa, perché Diana cerca di ritrovare se stessa e una propria identità, anche facendo leva sui legami con la storia della sua famiglia.

Scritto da Steven Knight, «Spencer» è un ottimo lungometraggio, forte di una confezione elegante e di tempi di montaggio perfetti, oltreché valorizzato dalle musiche di Jonny Greenwood e dall'intensa interpretazione di Kristen Stewart. L'ennesima conferma che Pablo Larraín è uno degli autori più significativi del cinema contemporaneo.