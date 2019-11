Il fallimento della spending review: 40 miliardi, quasi tutti usati per le coperture Secondo il calcolo di molti tecnici negli ultimi dieci anni i risparmi che si possono considerare davvero frutto della revisione della spesa non superano il 30% delle riduzioni operate di Marco Rogari

La scommessa (impossibile) della spending review

Poco più di 40 miliardi: meno del 5% delle attuali uscite complessive dello stato, pari a oltre 870 miliardi. È la dote garantita dai tagli di spesa nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020, ovvero in quella che era stata annunciata come la nuova era della spending review. Ma quasi tutte queste risorse sono state utilizzate per “coprire” altre misure o come concorso indiretto alla riduzione del deficit.

E, in ogni caso, secondo molti tecnici, negli ultimi dieci anni i risparmi da considerare veramente frutto, in maniera diretta o indiretta, della classica revisione della spesa oscillano tra il 25 e il 30%, non di più, delle riduzioni operate. Una fetta quasi trascurabile. Non a caso una vera frenata delle uscite non si è mai registrata.

Gli incrementi di spesa della manovra 2020

Anche l’ultima manovra da oltre 30 miliardi, targata Conte-Gualtieri e attualmente all’esame del Parlamento, produce, stando alle valutazioni del Servizio Bilancio del Senato, «incrementi netti» di spese «per circa 0,7 miliardi nel 2020, 8,5 miliardi nel 2021 e 11,3 miliardi nel 2022». Eppure la Corte dei conti, in audizione a Palazzo Madama, ha quantificato in quasi 4 miliardi le minori uscite garantite dalla manovra, anche se ha sottolineato che i risparmi arrivano quasi in toto da definanziamenti e riprogrammazioni di spesa.

Sempre la magistratura contabile ha poi fatto notare che «nel complesso, rispetto ai valori tendenziali, la spesa finale al netto degli interessi si mantiene sostanzialmente stabile nel 2020 (45,4% contro il 45,2 del tendenziale) ma cresce di circa mezzo punto nel 2022 rispetto al quadro prima della manovra».

I tentativi e il bilancio

L’era della “spending” appare insomma ancora ferma all’anno zero, o quasi. E il bilancio dei tentativi degli ultimi dodici anni appare lontano dallo scenario immaginato da Tommaso Padoa-Schioppa, ministro dell’Economia nel secondo Governo Prodi. Da quel momento si sono succedute varie iniziative.