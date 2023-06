Speranza: Art.1 non è più un partito, nasce un’associazione. Paita coordinatrice Italia viva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con 198 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti, l’assemblea nazionale di Articolo Uno riunita a Napoli ha votato la delibera che prevede lo scioglimento del partito e la creazione dell’associazione “Compagno è il mondo”. «Articolo Uno oggi smette di essere un Partito politico. Dobbiamo guardare con fiducia al futuro. E il nostro investimento sarà tutto rivolto a dare forza al nuovo Pd. Al fianco di Elly Schlein. Proprio stamattina un gruppo autorevole di compagne e compagni, che hanno vissuto l’esperienza di Articolo Uno, ha dato vita ad una nuova associazione. Sarà un luogo aperto a tutti, indipendentemente dalle scelte individuali che ciascuno farà sul piano partitico, volto a rafforzare la cultura politica della sinistra democratica del nostro Paese», ha detto il segretario di Artticolo Uno Roberto Speranza nella sua relazione.

Paita coordinatrice nazionale Iv, Renzi resta presidente

Si è conclusa, al centro congressi della Stazione marittima di Napoli, l’assemblea nazionale di Italia viva. Raffaella Paita, attuale capogruppo in Senato, sarà la coordinatrice nazionale del partito, numero due di Matteo Renzi che resta presidente. Nelle prossime settimane Paita organizzerà anche la squadra che dovrà definire i cambiamenti allo statuto in vista della stagione congressuale. Se dovesse dimettersi dalla guida del gruppo al Senato, secondo quanto apprende LaPresse, in pole per ricoprire il ruolo di capogruppo ci sarebbe l’ex Pd Enrico Borghi

Mai più divisioni

«Lo dico anche da qui con tutta la forza possibile: mai più le divisioni che abbiamo visto alle elezioni politiche! Non dobbiamo mai perdere di vista che il nostro obiettivo è battere questa destra che oggi governa il Paese». Lo ha detto il segretario di Articolo Uno Roberto Speranza nella sua relazione introduttiva all’assemblea dei delegati del partito riuniti all’Hotel Continentale a Napoli

Sul fisco, parole Meloni eversive

«Le parole della Meloni sul “pizzo di stato” sono semplicemente eversive. Ci ho pensato e non riesco a trovare parola più appropriata. Così si accarezza il pelo ad un sentimento diffuso antistatale che considera le tasse un furto e chi le paga un idiota. Un fisco giusto, equo e progressivo è indispensabile se vogliamo conservare l'impianto universalista del nostro sistema di welfare». Lo ha dichiarato il leader di Articolo Uno, Roberto Speranza, intervenendo all'assemblea nazionale del partito.