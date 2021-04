Speranza: «Triplicano le dosi: 50 milioni di vaccini entro giugno»

3' di lettura

«Tra aprile e giugno avremo il triplo di dosi di vaccini». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa urgente alla Camera sulla campagna vaccinale legata all’emergenza Covid. «Ho detto la verità quando era scomoda e lo faccio adesso, con una campagna vaccinale che oggi supera i 14 milioni di somministrazioni. Stiamo per raccogliere i primi concreti risultati di un lavoro che svolgiamo da mesi».

Cinquanta milioni di dosi entro giugno, vaccinare gli anziani

«Nel secondo trimestre - ha annunciato il ministro - arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer anticiperà alcuni milioni di dosi che per l'Italia significano circa 7 milioni. Prudenzialmente il commissario Figliuolo sta lavorando a 45 milioni dosi di vaccini in arrivo entro giugno. Questo ci mette nelle condizioni di completare la vaccinazione nelle fasce piu a rischio. Vaccinare i più anziani è giusto e tutte le regioni devono attenersi a queste indicazioni».

Acquisti dei vaccini con l’Europa

«Noi continueremo a comprare ancora assieme a livello europeo anche per il fabbisogno dei prossimi anni», ha precisato il ministro, invitando ad evitare « letture superficiali». Il ministro ha ricordato come la «cooperazione con le istituzioni europei e con gli altri Paesi in questi mesi terribili è stata costante, impegnativa e io continuo a pensare proficua. É innegabile che ci siano stati ritardi e alcuni errori nella negoziazione, e certo l'Unione europea ha scontato la propria debolezza nella produzione autonoma di vaccini, a cui si sta cercando di porre rimedio. Ma una competizione a tutto campo, una guerra di tutti contro tutti, avrebbe prodotto uno scenario disastroso. Fare meglio non significa per me fare da soli». E ha sottolineato come sia «una pericolosa illusione immaginare che l'Italia da sola senza l'Europa sarebbe stata più forte nella trattativa con le multinazionali del farmaco e avrebbe avuto a disposizione in tempi più rapidi una quantità maggiore di vaccino. É vero esattamente il contrario. La decisione di comprare insieme i vaccini è stata giusta, l'unico modo per equilibrare la forza delle multinazionali farmaceutiche su beni pubblici fondamentali come i vaccini».

La road map per allentamento misure in modo unanime

Il ministro ha poi parlato del capitolo allentamento delle restrizioni. Un tema molto sentito. «L'ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe, segnala che le terapie intensive sono ancora al 41% di occupazione: è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo severe. Dobbiamo ascoltare - ha detto - il grido d'allarme dei medici che non possono essere lasciati solo in trincea. Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una road map per l'allentamento delle misure sempre approvate all'unanimità dal Cdm».

Attesa per le valutazioni Usa ed Ema su Johnson & Johnson



Nell’informativa il ministro ha parlato anche del vaccino Johnson & Johnson, dopo la sospensione negli Stati Uniti che ha fermato la distribuzione anche in Europa. «Siamo in attesa delle indicazioni sul vaccino monodose Johnson & Johnson che arriveranno dagli Stati Uniti e dall'Ema nei prossimi giorni». ha sottolineato il ministro della Salute, ricordando che in Italia aspettiamo 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e 15,9 milioni nel terzo.