Speranza: «Fino al 31 gennaio chiuse sale da ballo e discoteche»

Il decreto con le nuove restrizioni per le festività? Approvato all’unanimità. Ridurrà da 9 a 6 mesi l’uso il green pass dal 1° febbraio 2022. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi al termine del Cdm, con il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il portavoce Cts Silvio Brusaferro. Speranza ha dichiarato che i richiami sono efficaci anche per la variante Omicron.«Il governo - ha spiegato il ministro Speranza - sta alzando il livello dell’attenzione e delle precauzioni e le misure indicate vanno in questa direzione».



Fino a 31 gennaio chiuse sale da ballo e discoteche

Fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse, ha detto il ministro della salute Roberto Speranza. «Il Governo ha fatto una scelta, anche questa all’unanimità, di sospendere fino al 31 gennaio le attività di discoteche, sale da ballo e affini, per ridurre le occasioni potenziali di contagio», ha spiegato Speranza. Obbligo di indossare le mascherine Ffp2 su treni, al cinema, in teatri ed eventi sportivi.

Brusaferro: «Omicron diventerà dominante vaccini e prudenza»

«Serve essere prudenti e associare ai comportamenti una copertura immunitaria adeguata» nei confronti della variante Omicron, ora con una prevalenza di poco superiore il 28%, che diventerà in poche settimane dominante. «Ora siamo in co-circolazione con Delta», ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa al termine del Cdm. «Per comprendere meglio la variante Omicron c’è un impegno a livello mondiale e in questa fase è importante usare la massima prudenza».

Brusaferro: «Incidenza a 352 in netta crescita»

«L’incidenza nei sette giorni si attesta sul valore di 352 casi ogni 100 mila abitanti, in netta crescita. L’Rt resta sopra al valore di 1 il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa.

Locatelli: «Non illudiamoci che le monoclonali proteggano da Omicron»

Il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha sdichiarato che «gli italiani non hanno capito l’importanza della dose booster». E ha detto: «Non illudiamoci che le monoclonali proteggano da Omicron». Omcron non è grave? «É l’effetto dei vaccini».