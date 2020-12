Speranza: 25, 26 e primo gennaio blocco spostamenti anche tra comuni. No obbligo vaccinale, almeno all’inizio Il ministro della Salute è intervenuto nell’aula del Senato sulle misure per l'emergenza Covid. Tra i temi affrontati, le misure del prossimo dpcm e le linee guida del piano dei vaccini elaborato dal ministero, dal commissario straordinario dell'emergenza, l'Istituto superiore di sanità e l'Aifa

Non bisogna abbassare la guardia, altrimenti si rischia una terza ondata dei contagi, dietro l’angolo. Le prossime festività di Natale vanno vissute adottando consistenti limitazioni dei movimenti e comportamenti adeguati. «Con il prossimo Dpcm dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose. Riconfermare il modello della classificazione delle regioni per aree di rischio. Le limitazioni previste dovranno essere rafforzate, anche nel quadro di un coordinamento europeo, indispensabile per le attività che si svolgono ai confini di paesi diversi. Durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali. Dobbiamo disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25, 26 e primo gennaio e limitare anche gli spostamenti tra comuni. Dobbiamo affrontare le feste con massima serietà se non vogliamo nuove chiusure a gennaio».

Lo ha detto Roberto Speranza. Il ministro della Salute è intervenuto nell’aula del Senato sulle misure per l'emergenza Covid. Tra i temi affrontati, le misure del prossimo dpcm e le linee guida del piano dei vaccini elaborato dal ministero, dal commissario straordinario dell'emergenza, l'Istituto superiore di sanità e l'Aifa.

Obiettivo piegare curva senza lockdown generale

L'obiettivo del governo, ha spiegato il ministro, è piegare la curva senza un lockdown generalizzato. L'esperienza di queste settimane ci dice che la scelta di un modello su gradi di rischio appare essere in grado di appiattire la curva del contagio senza un lockdown. La situazione pero è seria e non puo' essere sottovalutata. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza al Senato.

No obbligo vaccinale almeno all'inizio

Il ministro ha parlato anche del piano di vaccinazione predisposto dal Governo: «Al momento - ha sottolineato - non è intenzione del Governo introdurre l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid. I vaccini ci saranno da gennaio - ha detto il ministro - e il Paese deve arrivarci con il Servizio sanitario preparato».

Vaccino centralizzato e gratis a tutti gli italiani

L'acquisto del vaccino, ha anticipato Speranza, « è centralizzato e sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. È probabile che saranno necessarie due dosi per ogni vaccinazione, l'Italia ha opzioni 202 milioni di dosi .Le prime dosi potranno cominciare ad essere disponibili da gennaio».