Nuovo Dpcm, Speranza: stato di emergenza al 30 aprile, stop a spostamenti fra zone gialle

Riapriranno i musei in area gialla. Il Governo ha intenzione di prevedere anche una quarta area bianca. In serata Consiglio dei ministri per dare il via libera al provvedimento

Il governo prolungherà al 30 aprile lo stato di emergenza per il Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel presentare alla Camera i contenuti del nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 16 gennaio. «Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure e il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 aprile stato di emergenza». «Questa settimana c'è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia - ha detto -, aumentano le terapie intensive, l'indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare. l'epidemia è nuovamente in una fase espansiva».

Drammatico mutamento indice rischio in Regioni

«A livello nazionale - ha continuato - il tasso di occupazione delle terapie intensive torna ad attestarsi sopra la soglia critica del 30% e c'è un drammatico mutamento dell'indice di rischio attribuito alle Regioni: 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso».

Visite a casa per massimo 2 persone e riapertura musei in zona gialla

Di qui la necessità di non abbassare la guardia contro il virus. Nel nuovo dpcm, ha chiarito il responsabile della Salute, «è intenzione del governo confermare l'indicazione a poter ricevere a casa massimo 2 persone non conviventi come già avvenuto durante le vacanze di Natale, il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto». Ancora: nel nuovo provvedimento «è intenzione del governo riaprire i musei nelle regioni in area gialla».

Intenzione prevedere area bianca

Non solo. Oltre alle aree rosse, arancioni e gialle «il Governo ha intenzione di prevedere anche una quarta area, bianca, solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e Rt sotto a 1» fermo restando le misure delle mascherine e del distanziamento. Con l'area bianca, ha tenuto a precisare il ministro, si inizia a indicare un nuovo percorso.

Serve collaborazione, zero polemiche

Il messaggio è stato chiaro: serve una collaborazione istituzionale, zero polemiche. «La collaborazione tra governo, regioni e comuni - ha continuato Speranza - ci ha consentito di resistere anche quando siamo stati investiti dalle onde più alte, senza uno sforzo unitario delle istituzioni non si sarebbe arginato questo nemico. Non c'è altra strada diversa dall'unita per affrontare questa emergenza, la più grande dal dopoguerra. ecco perché mi rivolgo alla maggioranza e all'opposizione».