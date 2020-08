Speranza: resta un metro di distanza al chiuso, con l’eccezione per gli aerei Per il ministro serve pridenza: «abbiamo piegato la curva epidemica grazie alle misure adottate ma la battaglia non è vinta » di Nicoletta Cottone

«Abbiamo piegato la curva epidemica grazie alle misure adottate e siamo in una fase migliore, ma la battaglia non è vinta e l’Unione europea non è fuori dalla fase epidemica piena, basti guardare a ciò che sta avvenendo nei Balcani e alla recrudescenza in alcuni Paesi come Spagna, Francia e Germania». Al question time in aula alla Camera il ministro della Salute Roberto Speranza è tornato sul delicato tema del distanziamento, che sarà oggetto di un nuovo dpcm in itinere. Lo ha detto rispondendo a una interrogazione sulla reintroduzione delle distanze anti Covid sui treni, che tante polemiche e disagi ha causato nei giorni scorsi. Il 6 agosto il ministro terrà una informativa in Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Le tre regole d’oro: mascherine, distanziamento e lavaggio mani

Il ministro ha ricordato che dal 4 maggio è stato messo in atto un graduale percorso di riapertura, ma rispettando «tre regole, che dovranno ancora accompagnarci nelle prossime settimane: uso della mascherina, distanziamento di 1 metro e lavaggio delle mani. Ciò per non vanificare i sacrifici fatti».

L’Italia riesce a contenere il contagio

Speranza ha dichiarato che siamo tra i paesi europei che «meglio sono riusciti a contenere il contagio», precisando che il Centro europeo per il controllo delle malattie Ecdc ha indicato l’incidenza del virus su 100mila abitanti: l’Italia ha 5,7, la Germania 8,4, la Francia 19, Spagna 53,6 e la Romania a 75,1. «L’Italia è dunque è il Paese meglio collocato», ha detto il ministro.

Fase 3: no al lockdown nazionale

E il nuovo decreto sull’emergenza coronavirus, in vigore fino al 15 ottobre, non consente un nuovo lockdown nazionale. Il punto è stato chiarito in commissione alla Camera da un emendamento interpretativo del testo. Lo ha spiegato il deputato Pd Stefano Ceccanti. Il decreto consente di limitare gli spostamenti «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico». Quindi, ha spiegato Ceccanti, se dovesse rendersi necessario un nuovo lockdown nazionale, sarebbe necessario il varo di un nuovo decreto per dare copertura normativa all’eventuale dpcm.

Un metro di distanza nei luoghi chiusi, tranne in aereo

Ha ribadito che la distanza di un metro è indispensabile nei luoghi chiusi, tranne in aereo. «Le regole essenziali tra cui il rispetto di 1 metro di distanziamento devono essere necessariamente rispettate nei luoghi chiusi. É però evidente che possono esserci eccezioni nel caso in cui il Comitato tecnico scientifico riconosca dei protocolli di sicurezza, esattamente come avvenuto per le compagnie aree, dove il sistema di ricambio d’aria consente un livello di sicurezza anche senza gli evidenti limiti di distanziamento», ha detto il ministro al question time. Qualche giorno fa il ministro aveva dichiarato che il Comitato tecnico scientifico era al lavoro per verificare eventuali modifiche sul distanziamento.