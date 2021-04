Speranze frustrate che stanno frenando una transizione necessaria

4' di lettura

Un passo avanti e uno indietro. Il discorso dell’8 marzo ha mostrato quanto il presidente del Consiglio consideri prioritaria la questione di genere e che il suo governo, nel quadro di Next Generation Eu, valuti «infrastrutture sociali e occupazione femminile» come un tema centrale. La speranza suscitata per le prospettive future è stata però frustrata dall’hic et nunc: quasi niente nei successivi decreti e interventi è stato deciso per sostenere, nell’immediato,

le donne.

Le madri lavoratrici, dipendenti o professioniste che siano, sono state lasciate indietro. Nel decreto “sostegni” lo smart working è stato interpretato come strumento di conciliazione. L’intervento che offre 250 euro – a luglio – a favore delle famiglie con figli non spetta a tutti. Le scuole aprono in mezzo a strumentali polemiche, e non agli adolescenti. I passi avanti e indietro, insomma, sono in realtà solo dei passettini.

Tuttavia l’occasione è troppo importante per non usarla allo scopo di avviare una profonda ridefinizione strategica della questione di genere. Non ci possono essere una transizione digitale e tantomeno una ecologica che perseguano il bene comune e favoriscano l’innovazione necessaria al pianeta senza una transizione sociale. E questa non sarà possibile senza proteggere e sviluppare il lavoro di chi ha figli e in particolare delle donne. Sia in vista del Recovery Plan, sia negli interventi del governo per fronteggiare la crisi.

Non si avanza verso il futuro se nel presente si arretra verso un passato che si sperava dimenticato. Non si costruisce una prospettiva senza un’analisi della situazione di fatto. Le forme di protezione tradizionali non reggono. La trasformazione del mondo del lavoro è in atto. Ridefinisce i ruoli degli ordini professionali e dei sindacati, perché l’occupazione è liquida come la società in cui stiamo imparando a galleggiare. Unifica i destini di molti lavoratori che l’ideologia del passato ha considerato separati: nell’ambito della precarietà acuita dalla crisi, sussistono enormi rischi per le dipendenti, ma anche il passo tra piccola imprenditrice e la disoccupazione è molto piccolo. Lo ha detto anche l’europarlamentare Irene Tinagli, a suo modo, in un’intervista recente a «La Stampa».

E in questo contesto, le ragazze fanno e faranno mestieri diversi nel corso della vita. Sono occupate per un’attività economica e per la cura della famiglia. Una transizione sociale forte deve partire dall’ammissione empiricamente evidente che sono state soprattutto le donne a rinunciare al lavoro per occuparsi dei figli i cui asili e scuole il governo ha deciso di chiudere. Interventi efficaci avrebbero dovuto prevedere aiuti veri per le madri che seguono i ragazzi a casa, permettendo loro di svolgere questo “lavoro” in serenità. Con la sicurezza che saranno aiutate anche nella fase di ritorno full time alla professione, come dipendenti o piccole imprenditrici. Perché dopo un anno di sacrifici, è necessario: il Tribunale dei minori di Milano ha allontanato il doppio dei bambini dalle proprie famiglie nel 2020. E tira una brutta aria in tutte le regioni, in termini di malattie psicologiche degli adolescenti, oltre che dei genitori.