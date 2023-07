Sperimentazione elettronica, danza e visionari dj set in Val d’Ossola

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Musica nel Paesaggio Italiano II. Il grande jazz nella celebrata terrazza a picco sul cobalto del mare che è il Belvedere di Villa Rufolo a Ravello. La sperimentazione elettronica, la danza contemporanea, i dj set più visionari che si presentano in un vero e proprio “teatro di pietra” a Oira in Val d'Ossola; con inaugurazione in quello che è chiamato il Grand Canyon del Piemonte, vale a dire gli Orridi di Uriezzo, scavati nel granito. Altro cambio d'atmosfera ancora, con le divertenti scene musicali interpretate dalle marionette di una compagnia storica come i Piccoli di Podrecca, in uno scenario affascinante come il Parco del Castello di Miramare, nel Golfo di Trieste.



Ravello (SA)

Dal 21 al 25 quattro appuntamenti con il grande jazz, per il Ravello Festival. Il 21 il piano di Brad Mehldau, con il suo Trio. Il 22 due tastiere assieme, quelle di Stefano Bollani e di Gonzalo Rubalcaba. Il 23 le New York Voices. Il 25 l'unica data italiana di Kurt Elling e Charlie Hunter. La 71a edizione del celebre Festival prosegue fino al 30 agosto, con 24 appuntamenti di cui nove sinfonici e una Maratona Chopin affidata a nove pianisti italiani.

Loading...

Val d'Ossola

Il 20 luglio agli Orridi di Uriezzo, vicino a Crodo, la cantante giapponese Hatis Noit apre la X edizione di Nextones, il festival in Valle Ossola dedicato alla più radicale sperimentazione nel campo dell’arte audiovisiva e della musica elettronica. Il 21-22-23 ci spostiamo di una decina di km a sud e ci troviamo di fronte alle imponenti pareti di un' ex cava. Siamo nel luogo centrale del festival, il Tones Teatro Natura, a Oira: un teatro di pietra immerso nella natura. Spazio permanente, risultato di un percorso di profonda riqualificazione ambientale, dedicato alla cultura, al territorio e ai giovani cittadini, basato sui principi dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo. Segnaliamo il 21 le coreografie di Pontus Lidberg; e il 23 il dj set con Richie Hawtin, tra i maggiori della techno.

Trieste

Dal 21 luglio al 6 agosto ogni giorno nel Parco del Castello di Miramare, il Golfo come sfondo, un'incredibile scenario naturale, ecco le celebri marionette dei Piccoli di Podrecca che sono protagonisti in “Varietà” di divertenti scene musicali, con scene come La Banda D’Affori, la Rumba Cubana, l’Orchestra Viennese e quella Jazz, la Ballerina, il Violinista, e il pianista Piccolowsky con la soprano Sinforosa Strangoloni.Lo spettacolo è diretto da Barbara Della Polla ed Ennio Guerrato, e va in scena grazie all'arte delle marionettiste Roberta Colacino, Gaia Mencagli, Giada Bigot, Silvia Ponton.