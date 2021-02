Sperlari riconosciuto dal Mise come marchio storico simbolo del Made in Italy L’azienda di Cremona, fondata 185 anni fa da Enea Sperlari, è stata inserita nel registro che tutela la proprietà industriale delle aziende di eccellenza storicamente collegate al territorio nazionale di Silvia Marzialetti

Sperlari entra nel Registro dei marchi storici di interesse nazionale istituito dal ministero dello Sviluppo Economico nel 2019. Il riconoscimento avviene in occasione del 185° compleanno dell'azienda cremonese, fondata nel 1836 dal visionario Enea Sperlari e divenuta leader del mercato dolciario. Lo stesso riconoscimento è stato attribuito al marchio Galatine (la famosa caramella al latte inventata in Italia nel 1956 e oggi prodotta con latte 100% italiano nello stabilimento Sperlari di Cremona) e al marchio Saila (fondata nel 1937 con l'acronimo “società anonima industriale liquirizia abruzzese”, che oggi produce con liquirizia e menta 100% italiane, nello stabilimento di Silvi Marina in Abruzzo).

Materie prime italiane

“Tutti i nostri brand fanno parte della storia di questo Paese, hanno accompagnato generazioni di italiani per tutta la vita e da sempre vengono prodotti nei nostri quattro stabilimenti in Italia con ampio impiego di materie prime italiane: la frutta di Sperlari, il latte delle Galatine, la menta e la liquirizia di Saila”, commenta Piergiorgio Burei, ceo di Sperlari. “Diventare parte del Registro dei marchi storici di interesse nazionale è per noi grande motivo di orgoglio e l'iscrizione nel Registro in occasione del 185mo compleanno rappresenta un ulteriore riconoscimento del nostro lavoro di valorizzazione della tradizione italiana, unita alla capacità di sapersi innovare, rafforzando il ruolo di Sperlari come ambasciatore del Made in Italy alimentare nel mondo”, ha concluso.

Il Registro dei marchi storici di interesse nazionale è stato istituito dall'allora ministro del Mise Luigi Di Maio per tutelare la proprietà industriale delle aziende produttive di eccellenza e storicamente collegate al territorio nazionale e per valorizzare il Made in Italy nel mondo. Introdotto con il decreto Crescita sulla scia del caso Pernigotti, per impedire a un'azienda di chiudere la produzione e licenziare in Italia, spostarsi all'estero e contemporaneamente mantenere il marchio, si ispira alla legge francese Florange. Luigi Di Maio all'epoca ha ribattezzato la legge istitutiva “norma Pernigotti” anche se, non avendo valore retroattivo, non è stata applicata all'azienda di Novi ligure. La produzione Sperlari, da sempre localizzata in Italia, si concentra nei quattro stabilimenti di Cremona, Gordona (So), San Pietro in Casale (Bo) e Silvi Marina (Te).