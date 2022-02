Spesa a 42 miliardi, 100 target, Piano B: le tre sfide del Pnrr 2022

Investimenti: la vera sfida è spendere 42 miliardi a fine anno

Il vero obiettivo finale per il governo non può essere vincere la partita con Bruxelles su obiettivi grandi e piccoli, pur decisiva per avere le risorse. Il vero obiettivo è far partire la spinta degli investimenti che portano su la crescita e cambiano il Paese. Nel 2022 il cronoprogramma prevede la spesa di 27,5 miliardi spalmati su 167 progetti. A questi si aggiungono altri 14,2 miliardi che già si sarebbero dovuti spendere nel 2021 ma su questo il governo non ha ancora resi pubblici dati: da quanto risulta al Sole 24 Ore le tre poste principali che sono state spese sono Superbonus e Transizione 4.0 (erano finanziamenti di automatismi già operativi) e le linee dell’Alta velocità per cui si è potuto contabilizzare come spesa Pnrr gli investimenti già in corso su Terzo valico, Brescia-Padova e Napoli-Bari.

3

Partita con Bruxelles: non c’è un piano B ma modifiche limitate



«Il piano B non esiste». C’è da scommettere che oggi Mario draghi riconfermerà questa posizione condivisa fra Palazzo Chigi, Mef e Bruxelles. Ma il ministro Giovannini ha già posto il problema di possibili modifiche (sia pure limitate) al Pnrr italiano per tener conto della lievitazione di costi data dal rincaro dei materiali. Senza trascurare - ma questo a Roma nessuno lo ammette oggi - che, da qui a qualche mese, potrebbe esserci l’esigenza di «aggiustare» qualche progetto in ritardo.

4

Appalti: i costi dei materiali e il rischio di bloccarsi

Si aggiudicheranno gli appalti e poi si fermerà tutto. La profezia - catastrofica per il timing del Pnrr - arriva da gente che conosce a perfezione il mondo degli appalti. Nessuno ci mette la faccia, ovviamente, ma c’è chi è pronto a giurare che, se non si metteranno in moto i giusti meccanismi di adeguamento dei prezzi a base d’asta e di revisione prezzi, la trappola delle riserve scatterà immediatamente dopo l’aggiudicazione dei contratti. Ne sembra consapevole il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che ha già suonato l’allarme e ha chiesto flessibilità per i costi del Pnrr. Ha anche inserito nel Dl sostegni approvato la settimana scorsa l’articolo che riformula la revisione prezzi. Bisogna capire ora se funzionerà e se basterà.