Fase 2, spesa e cibo arriveranno presto a casa con droni e robot

Le nuove tecnologie di consegna automatizzata rientrano in quattro categorie chiave: droni, robot con le gambe, robot con ruote e veicoli autonomi. Tra queste, i veicoli autonomi abbinati ai droni sembrano la più promettente: Lux Research prevede che arriveranno a consegnare più di 20 miliardi di pacchi all’anno entro il 2030. I droni - già sperimentati in Usa da Amazon, Flirtey, Wing e altri – sono attualmente limitati a un piccolo raggio di consegna, ma possono acquistare più autonomia se abbinati a un veicolo autonomo in movimento. Più immediato l’utilizzo di robot su ruote, più facili da sviluppare, sebbene possano essere impiegati solo in zone poco congestionate.

La startup Starship Technologies ha implementato una flotta di 30 robot proprio alla Purdue University, che ad oggi è il più grande campus universitario Usa, per offrire la consegna automatizzata di food. Starship ha collaborato con alcuni ristoranti e negozi locali per consegnare prodotti alimentari e bevande in un’area limitata del campus.

Questi robot a guida autonoma hanno effettuato oltre 100mila consegne di cibo in soli due anni e si prevede che raggiungeranno 1,5 miliardi di consegne all’anno entro il 2030. Il robot si reca presso una porta dedicata nel ristorante, attende che l’ordine venga inserito e bloccato, quindi viaggia autonomamente verso la destinazione. Una volta arrivato, il cliente riceve un avviso e può quindi incontrarlo e sbloccarlo tramite l’app. I robot usano una combinazione di apprendimento automatico, intelligenza artificiale e sensori per viaggiare sui marciapiedi e superare ostacoli.

Gli stessi robot sono stati sperimentati anche da Just Eat a Greenwich per le consegne a domicilio a partire dal 2016. Domino’s Pizza, dopo aver sperimentato le consegne via drone, è convinta che il futuro della consegna a domicilio della pizza sia Dom (prima denominato ‘Dru – Domino’s Robotic Unit’): un veicolo a quattro ruote con scomparti costruiti per mantenere calde le vivande e fresche le bevande mentre viaggia sul marciapiede a una velocità sicura dal negozio alla porta del cliente.

