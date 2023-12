Spesa per elettrodomestici e telefoni su del 30% e 80%, giù alimentari e abbigliamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Più beni, meno servizi. A questa conclusione giunge un report di Bnl Bnp Paribas a cura del chief economist Paolo Ciocca su come sono cambiati i consumi delle famiglie italiane. L’analisi ripercorre i cambiamenti emersi nel corso degli ultimi anni nei comportamenti di spesa delle famiglie.

Più beni ma meno servizi

Le esperienze vissute negli ultimi tre anni hanno cambiato le abitudini dei consumatori. Il recupero delle quantità consumate ha interessato in maniera significativa i beni, mentre i servizi hanno sofferto, descrivendo uno spostamento verso uno stile di vita più domestico. Questa, in sintesi, la conclusione dell’analisi.

Loading...

Meno consumi alimentari e meno spesa per la ristorazione

Si sono ridotti i consumi di alimentari, senza aumentare la spesa per la ristorazione. Sono stati tagliati gli acquisti di vestiario e calzature, mentre sono aumentati quelli di elettrodomestici, apparecchiature telefoniche e attrezzature fotografiche. Permangono, però, elementi di complessità: gli italiani destinano a libri e istruzioni molto meno di quanto spendono sia per apparecchi e servizi telefonici che per la cura della persona.

Uno stile di vita più domestico

Superata la pandemia, le famiglie, non solo in Italia, ma in quasi in tutte le economie avanzate, si sono spostate verso una nuova normalità: consumi che guardano meno di prima alla socialità, anche come conseguenza di una diversa organizzazione del lavoro, per concentrarsi maggiormente sull’acquisto di beni per uno stile di vita più domestico, portando l’Economist a parlare dell’”età del consumatore eremita”. Forse si tratta di una forzatura, ma sicuramente i numeri mostrano qualcosa di diverso dal passato.

I numeri

In Italia, le quantità consumate sono tornate sui livelli precedenti la crisi, ma con uno sviluppo eterogeneo: i beni sono cresciuti di quasi il 2% rispetto al 2019, i servizi si sono fermati oltre 3 punti percentuali sotto. Si sono ridotte le quantità consumate di generi alimentari, ma, differentemente da quanto accaduto in passato, non è aumentata la spesa per la ristorazione. Sono stati tagliati gli acquisti di vestiario e calzature, mentre quelli di elettrodomestici sono aumentati di circa il 30% e quelli di apparecchiature telefoniche di quasi l’80%, raggiungendo livelli pari a circa 8 volte quelli del 2007, una dinamica simile a quella delle attrezzature audiovisive e fotografiche. Le spese per l’igiene personale sono aumentate del 10%, ma come risultato di una crescita del 25% delle apparecchiature e prodotti per la cura della persona, mentre i consumi diretti presso barbieri, parrucchieri e saloni sono rimasti sostanzialmente invariati.