Spesa durante il lavoro: Facebook non perdona di Marisa Marraffino

Spesa durante il lavoro: Facebook non perdona (Fotogramma)

3' di lettura

Facebook gendarme. Lo sa bene un forestale pugliese “immortalato” al mercato con l’auto aziendale nell’orario di lavoro in una foto postata sul social.

A dire il vero, la denuncia via Rete non è bastata al giudice per considerare legittimo il licenziamento: l’assenza era stata di pochi minuti e il tribunale di Bari ha dichiarato sproporzionata la sanzione estrema rispetto alla violazione, considerata non così grave. Ma il post ha fatto comunque perdere il posto al forestale: in questo caso la legge Fornero sostituisce il rientro al lavoro con un’indennità.

Così l’uomo - addetto alla sistemazione idraulica forestale dell’Agenzia regionale pugliese - dovrà accontentarsi dell’indennizzo di 15 mensilità previsto dall’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori dopo la riforma Fornero (la legge 92/2012). L’infrazione disciplinare, sia pur giudicata lieve, è stata infatti commessa e le norme in questo caso escludono il ritorno al lavoro a favore della cosiddetta tutela indennitaria “forte”.

È questo in sintesi il caso esaminato dal Tribunale di Bari con la sentenza 3252 dello scorso 10 luglio. L’operaio “incriminato” aveva lasciato il posto di servizio per andare a comprare le verdure al mercato rionale, senza essere autorizzato dal datore di lavoro né aver annotato l’assenza sul foglio presenze.

La spesa era stata prontamente documentata su Facebook da un altro avventore del mercato che aveva condiviso la foto dell’auto aziendale con annesso commento relativo al fatto che un dipendente pubblico si fosse recato al mercato invece di dedicarsi al proprio lavoro. Al post era seguito un ampio dibattito da parte degli utenti del social network, infastiditi dalla condotta dell’operaio. Tanto che dopo pochissimo tempo era persino arrivata al datore di lavoro una telefonata anonima che lo avvisava dell’accaduto. L’episodio era quindi sfociato nella contestazione disciplinare e nel licenziamento del dipendente.