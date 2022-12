Settimana bianca, spesa media tra 1.400 e 1.600 euro a persona per il caro energia

Lo stagionale Valle d'Aosta, valido illimitatamente in tutte le stazioni del territorio valdostano compreso la SkyWay Monte Bianco oltre che La Rosière, sul territorio Francese e Alagna, su quello Piemontese, potrà essere acquistato al prezzo di 1.286 euro contro i 1.180 euro dell'anno scorso (+8,9%); lo stagionale Valle d'Aosta + Zermatt costerà invece 1.518 euro contro i 1.393 euro della scorsa stagione (+9%).

Listini degli alberghi e dei B&B aggiornati al rialzo

Corrono i prezzi dello Skipass, e non sono i soli. Anche alberghi, hotel, B&B, pensioni, case vacanze e strutture ricettive varie hanno aggiornato al rialzo i listini al pubblico – afferma Assoutenti - Ciò a causa dell'impennata dei costi energetici, che sarà ancora più pesante in montagna considerata la necessità di riscaldare adeguatamente gli ambienti.

Chi oggi prenota un soggiorno da una settimana a Cortina d'Ampezzo (dal 30 dicembre al 6 gennaio) in camera doppia, utilizzando le più note piattaforme di prenotazione, spende da un minimo di 2.200 euro circa ad un massimo di 14.170 euro; da 1.600 euro a 6.800 euro a Ortisei, mentre a Courmayeur la spesa parte da un minimo di 1.750 euro circa a un massimo di 9.871 euro. Prezzi altissimi anche a Livigno: tra 1.650 euro e 15.500 euro per un soggiorno di 7 notti in alta stagione.

Le stime di Skipass Panorama Turismo

Rincari in vista anche secondo Skipass Panorama Turismo, osservatorio italiano del turismo montano di Jfc. Per trascorrere un’intera settimana si spenderà quest’inverno in media una cifra decisamente superiore a quanto speso lo scorso anno: 1.308 euro ad adulto e 3.400 euro per un nucleo familiare composto dai genitori e da un figlio di età inferiore agli 8 anni.

Il weekend costerà in media 487 euro a persona e 1.412 euro a famiglia. Rispetto al 2021-22 i costi della settimana bianca subiscono un incremento del +11%, con un incremento di 129 euro a persona, che diventa per il nucleo pari a 425 euro. Per quanto riguarda i week end, l’aumento sarà anch’esso alto rispetto alla scorsa stagione invernale, in quanto si calcola un +13,5%, che si traduce in 58 euro di maggiori spese ad adulto e in 335 euro per la famiglia.