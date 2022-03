Spese militari, scontro Draghi-Conte. Il premier sale al Quirinale

I punti chiave La giornata: dall’odg alla salita al Colle

Il tema delle spese militari fa alzare la temperatura dentro la maggioranza. Tanto che a fine giornata il premier Mario Draghi sale al Quirinale per aggiornare il capo dello Stato Sergio Mattarella.

In mattinata il governo aveva accolto un ordine del giorno di Fratelli d’Italia legato al decreto Ucraina che lo impegna a raggiungere la soglia del 2% sulle spese militari senza richiesta di voto. Nel pomeriggio Giuseppe Conte è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio e all’uscita ha confermato la contrarietà del Movimento 5 Stelle all’adeguamento delle spesa per la difesa. «I senatori del Movimento 5 Stelle hanno chiesto di votarlo perché sarebbe stato respinto» ha detto l’ex premier. Il premier ha però chiarito nell’incontro che il Governo intende rispettare e ribadire con decisione gli impegni Nato sull’aumento delle spese militari. L’alternativa è la fine del patto di maggioranza, fanno sapere da Palazzo Chigi.

Decreto Ucraina, verso la fiducia del governo

Il decreto Ucraina dovrebbe arrivare in Aula al Senato mercoledì 30 marzo ed essere votato entro il girono successivo. Il governo è pronto a porre la questione di fiducia. Intanto l’Esecutivo ha accolto in commissione Esteri e Difesa l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che lo impegna a raggiungere la soglia del 2 per cento sulle spese militari. Senza richiesta di voto. «A norma di regolamento - ha spiegato la senatrice di Fdi, Isabella Rauti - l’accoglimento senza riformulazione permette al proponente di non insistere nella richiesta di votazione. Siccome per Fdi l’obiettivo politico era stato raggiunto, a conferma del fatto che non era un dispettuccio per mettere in crisi la maggioranza ma la riaffermazione di un principio, abbiamo ritenuto di non richiedere la messa ai voti». Rauti ha riferito che la richiesta di voto «paradossalmente è venuta da alcuni esponenti della maggioranza, M5s e Leu».

Conte: aumento spesa militare sarebbe improvvido

Nel pomeriggio Conte ha incontrato Draghi a Palazzo Chigi. All’uscita il leader del Movimento 5 Stelle tiene il punto sulla contrarità all’aumento della spesa per la difesa: «In questo momento, a nostro pare, sarebbe improvvido, ma con il presidente Draghi siamo rimasti che continueremo a discutere». E precisa: «C’è stato oggi un Odg presentato da Fratelli d’Italia che evocava questo impegno» di aumentare le spese militari fino al 2% del Pil, «i senatori del Movimento 5 Stelle hanno chiesto di votarlo perché sarebbe stato respinto». E ancora: «Ragionevolmente nel Def non ci sarà scritto» l'aumento delle spese militari ma «è una prospettiva da affrontare sul piano politico e delle strategie e delle priorità politiche».Conte, però, rassicura sulla prospettiva di una crisi: «Noi siamo pare integrante del Governo, lo sosteniamo, siamo il partito di maggioranza relativa e abbiamo il diritto a essere ascoltati».

Draghi: rispetto impegni Nato o cade patto maggioranza

Dal fronte Palazzo Chigi, però, la posizione è chiara: Draghi ha detto a Conte che il Governo intende rispettare e ribadire con decisione gli impegni Nato sull’aumento delle spese militari al 2% del Pil. «Non possono essere messi in discussione gli impegni assunti, in un momento così delicato alle porte dell’Europa. Se ciò avvenisse verrebbe meno il patto che tiene in piedi la maggioranza», il commento che filtra da Palazzo Chigi.