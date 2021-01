Spese dei clienti anticipate da avvocati e notai: come difendersi dal Fisco Documenti in ordine e un prospetto che separi i compensi dalle somme versate per conto del committente aiutano a farsi trovare pronti di fronte a rilievi tributari di Rosanna Acierno

(contrastwerkstatt - stock.adobe.com)

Documenti in ordine e un prospetto che separi i compensi dalle somme versate per conto del committente aiutano a farsi trovare pronti di fronte a rilievi tributari

4' di lettura

Spese anticipate per conto dei clienti sotto tiro. Sono numerosi i professionisti (soprattutto notai e avvocati) che, avendo anticipato per lo svolgimento del loro incarico spese in nome e per conto del cliente, negli ultimi mesi sono stati raggiunti dall’invito degli uffici delle Entrate a produrre la documentazione necessaria a verificare, da un lato, l’effettiva spettanza dell’esclusione delle spese dal concorso alla formazione della base imponibile, e dall’altro, la loro indeducibilità.

Nel caso, infatti, vengano anticipate per conto del cliente alcune spese (per esempio, imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), il professionista le riporta in parcella generalmente con la dicitura “spese fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr n. 633/1972”.

Loading...

Trattandosi di mere anticipazioni finanziarie effettuate in nome e per conto del cliente, tali spese: sono escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva; non sono assoggettate a ritenuta d’acconto e non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale; come tali, non possono essere portate in deduzione.

Per essere escluse dalla tassazione le anticipazioni devono essere documentate analiticamente con ricevute di spesa intestate al cliente committente e distintamente indicate nel registro Iva degli acquisti (risoluzione ministeriale n. 360393/1978); le anticipazioni escluse dalla tassazione non possono essere (ovviamente) dedotte dal reddito imponibile; non sono esclusi dalla tassazione i rimborsi dei costi sostenuti dal professionista per l’effettuazione di prestazioni da parte, ad esempio, di agenzie di servizi (Rm n. 430084/1990).

I controlli del Fisco

Per verificare se le anticipazioni siano meritevoli dell’esclusione dall’imposizione e non siano state al tempo stesso oggetto di deduzione dal reddito imponibile, il Fisco è solito eseguire un accesso presso lo studio del professionista. In questi tempi di impossibilità di controlli in presenza, gli uffici inoltrano inviti al professionista affinché presenti, per un determinato anno di imposta, entro 15 giorni (sebbene prorogabili su richiesta dell’interessato) il registro Iva acquisti, il registro degli incassi e dei pagamenti, le parcelle emesse, le fatture di acquisto e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute e indicate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, sotto la voce “altre spese documentate”.