Spese in crescita a Natale, 19 milioni di italiani in partenza

Italiani in partenza: 19 milioni

Altri segnali positivi arrivano dal turismo, voce di spesa tra le prime ad essere tagliate dalle famiglie in crisi. Nel ponte tra Natale e l’Epifania partiranno, a dirlo è un sondaggio Confesercenti-Swg, oltre 19 milioni di italiani, 1,3 milioni in più del 2018, che muoveranno un giro d’affari che supererà i 13 miliardi. Cala di poco la spesa media procapite che si attesta sui 684 euro contro i 734 rilevati nel 2018. La vacanza durerà in media 5,1 giorni, in linea con il dato 2018, e la quota di coloro che si concederanno un break di 6-7 giorni è stabile. I tre quarti dei vacanzieri resteranno in Italia tra città d’arte e località di montagna finalmente innevate in maniera impeccabile, i restanti sceglieranno soprattutto le mete europee.

Consumi elevati di cui gli italiani non sembrano rendersi del tutto conto. Secondo l’opinione pubblica - segnalano da Confesercenti - il 2019 è stato un anno negativo ma complessivamente non peggiore del 2018. Ora non resta da vedere che portata avranno le misure della Manovra sulle famiglie e il loro sentiment.