Spese per diversamente abili

(Robert Kneschke - stock.adobe.com)

Purché documentate, si possono pagare per contanti le spese mediche e di assistenza specifica, che per i disabili sono oneri deducibili. Si possono sempre pagare per contanti, come tutti i contribuenti, le spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici.

Certamente tracciate invece le spese per cani guida e veicoli adattati; per le spese per gli altri ausili per accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici bisogna verificare la natura del bene: se classificato come dispositivo medico, e di prezzo inferiore alle soglie antiriciclaggio, va bene anche il contante.

Se invece il bene ha un'altra classificazione (rilevabile dalla confezione) o supera le soglie massime, il pagamento va tracciato.