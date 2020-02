Spese all'estero

(Michele Tantussi / AGF)

Non è prevista l'esclusione dalla tracciabilità per le spese sostenute all'estero e l'Agenzia in passato ha sempre affermato che queste ultime seguono le stesse regole di quelle sostenute in Italia; si deve quindi ritenere – almeno finché l'Agenzia non esprima un'opinione diversa – che anche per la detrazione sulle spese sanitarie estere debba essere esibita la ricevuta di pagamento tracciabile, in aggiunta alla documentazione di spesa da cui risultino le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia e con annotazione a cura del contribuente del codice fiscale e della natura del bene (ad esempio, farmaco o medicinale).

Dubbio se possa applicarsi l'esclusione da tracciabilità per farmaci e dispositivi acquistati all'estero: i vari ordinamenti statali potrebbero infatti avere classificazioni diverse per il medesimo prodotto. In ambito Ue il problema non si pone, perché medicinali e dispositivi medici sono soggetti a direttive comunitarie e, pertanto, dovrebbe ritenersi applicabile l'esonero da tracciatura dietro annotazione manuale della descrizione “medicinale” o “dispositivo medico” sulla ricevuta estera.

È consigliabile comunque, se possibile, pagare con mezzi tracciati e in ogni caso conservare la confezione originale del prodotto (con marchio Ce, se dispositivo). Per acquisti fuori dell'Unione europea è sempre consigliabile il pagamento tracciato.