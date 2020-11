Spese extra e acquisti in emergenza per la Sanità: quanto pesa la pandemia sui bilanci di Antonio Iorio

La pandemia costringe anche a rivedere le procedure per i controlli interni delle aziende sanitarie, chiamando revisori e sindaci a considerare le possibili conseguenze prodotte dall’emergenza sull’economia dell’azienda revisionata. A fornire una serie di utili indicazioni in tal senso è la Corte dei conti - Sezione delle autonomie con la deliberazione 18/2020 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per le verifiche in periodo di Covid-19.

L’indirizzo dei controlli interni è, d’altra parte, una delle principali funzioni dei giudici contabili.

Controlli più difficili

Il documento della Corte evidenzia innanzitutto che l’attività degli organi di controllo, nello scenario di crisi pandemica, è complessa e resa difficoltosa sia dalla necessità di evitare gli spostamenti personali, sia dagli obblighi di rispetto della normativa emergenziale in ordine all’apertura delle aziende, agli accessi nelle stesse, alle modalità di espletamento del lavoro.

La limitata possibilità di accesso agli uffici amministrativi e alle altre strutture del servizio sanitario condiziona, infatti, anche le attività di controllo (come quelle del servizio ispettivo e del collegio sindacale) che richiedono ispezioni e verifiche presso l’azienda.

In ogni caso, il corretto esercizio della funzione di controllo resta fondamentale e quindi assume un ruolo chiave la capacità dell’ente di perseguire gli obiettivi previsti dal Piano triennale per l’informatica ai fini di una compiuta digitalizzazione, che può consentire lo svolgimento efficiente ed efficace di numerose attività con strumenti non tradizionali. Anzi, gli organi di controllo potranno funzionare da stimolo per effettuar un significativo salto di qualità in tale ambito.