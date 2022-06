Spese fiscali, con limiti di reddito e tracciabilità il Fisco risparmia 4,8 miliardi

I nuovi sconti

Spostando l'attenzione sugli oneri detraibili nel 2020 sono state introdotte nuove voci come lo sconto d'imposta del 30% per le erogazioni liberali per Covid-19 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti che ammontano a 61 milioni di euro (dichiarate da oltre 200.000 soggetti), nonché la detrazione al 90% per i premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione. A beneficiarne sono stati 3.900 contribuenti per una riduzione complessiva d'imposta di circa 632.000 euro.

C'è stato poi l'avvio del 110% per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici con una spesa per lo stato di 132 milioni e soprattutto il bonus facciate al 90% che ha eroso gettito per 1,1 miliardo di euro.