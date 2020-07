Spese mediche con l’App: serve la prova dell’estratto conto

L'Agenzia ammette che l'istituto di moneta elettronica traccia i pagamenti come qualsiasi sistema di e-payment, ma ritiene che questo derivi dalle rilevazioni contabili della banca e conclude che la spesa va provata con l'estratto conto e, solo se questo non indica tutte le informazioni, anche la copia delle ricevute in-app.

Tuttavia bisogna considerare che il sistema finanziario europeo è radicalmente cambiato, soprattutto dopo la direttiva Psd2 (applicata in Italia dal 2019) che ha introdotto l'open banking e imposto sistemi di autenticazione innovativi e più sicuri: gli Istituti di moneta elettronica (Imel) sono intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e, come le banche, sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio.

Non vi sarebbe alcuna ragione per considerarli mezzi di pagamento “meno tracciati” delle banche: la ricevuta del pagamento via app o borsellino elettronico è una prova più che sufficiente, a cui l'estratto conto bancario non aggiunge nulla.

Il rischio è di imporre ai contribuenti oneri documentali gravosi e inutili. Sino ad oggi si è sempre considerato sufficiente, per i pagamenti con bancomat/carta, allegare la ricevuta del pagamento Pos.

Per le spese sanitarie dal 2020 si dovrà consegnare a chi redige la dichiarazione anche una copia del proprio estratto conto per dimostrare che il pagamento è stato addebitato?