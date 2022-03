Spese militari, pensioni e spending review: ecco le incognite del Def in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non c'è soltanto il cosiddetto “rischio guerra”, che rappresenta il fattore principale per misurare le ricadute sull'economia del conflitto russo-ucraino, tra le variabili con cui è costretto a fare i conti il governo per rendere credibile il Def in arrivo a inizio aprile. Così come la richiesta di un significativo scostamento di bilancio per sostenere famiglie e imprese sempre più in difficoltà per il caro energia e delle altre materie prime, che continua però a trovare freddi palazzo Chigi e il ministero dell'Economia, non è l'unico tema che alimenta le tensioni nella maggioranza. Sotto i riflettori è già da qualche giorno finito un dossier diventato via via molto caldo: quello delle spese militari, che vede i Cinquestelle fermamente contrari a qualsiasi accelerazione. A questo punto c'è da capire come Mario Draghi e il ministro Daniele Franco lo gestiranno all'interno della cornice del Documento di economia e finanza. E bisognerà vedere anche come sarà affrontato il capitolo pensioni, destinato fino a poco più di un mese fa ad essere interessato da una mini-riforma al centro di un confronto tra esecutivo e sindacati poi congelato dal sopraggiungere degli eventi bellici nell'est dell'Europa. Senza considerare che rimane da verificare anche la compatibilità di nuovi interventi per rafforzare il budget della Difesa o rendere più flessibile la legge Fornero con l'avvio della spending review nel 2023 previsto espressamente dal Pnrr ma che potrebbe essere anche rimesso in discussione dal prolungamento della sospensione del Patto di stabilità Ue.

L'incognita spese militari e l'appuntamento del 6-7 aprile con il Consiglio Atlantico

Il Consiglio atlantico è convocato per il 6-7 aprile per fare il punto sugli sviluppi della guerra in Ucraina. Negli stessi giorni il Consiglio dei ministri dovrebbe presentare il Def, leggermente in anticipo rispetto al tradizionale termine del 10 aprile ma con un ritardo di quasi una settimana rispetto all'appuntamento anticipato del 31 marzo, prima annunciato ma poi ritardato, ufficialmente per attendere i dati Istat sull'andamento del primo trimestre 2022 (in agenda il 5 aprile). Un riferimento agli impegni presi dal governo italiano con la Nato non dovrebbe mancare nel Documento, anche se dopo il pressing del M5S, non fiaccato dall'ok in commissione al Senato su un ordine del giorno di Fdi che richiama l'obiettivo della destinazione alla spese militari del 2% del Pil, potrebbe essere non troppo dettagliato magari in attesa di quantificare un eventuale rafforzamento del budget della Difesa con la manovra autunnale.

La lenta marcia verso l'obiettivo del 2% alla Difesa

Il convogliamento del 2% del Pil sulle spese militari è stato evocata per la prima volta durante una conferenza stampa al margine del vertice Nato di Riga, in Lettonia, ma solo nel settembre 2014, dopo la contestata annessione della Crimea da parte della Russia, al summit di Newport, in Galles, i capi di Stato e di governo dei Paesi Nato hanno formalizzato questo target indicato non ufficialmente otto anni prima. A sottoscrivere la “dichiarazione” per l'Italia fu l'allora premier Matteo Renzi. Che ha poi confermato questo impegno a Varsavia nel 2016, così come hanno fatto successivamente i presidenti del Consiglio Giuseppe Conte (nel 2018 e nel 2019) e Mario Draghi, che lo ribadito in modo esplicito anche recentemente. La strategia fin qui adottata dal nostro Paese è orientata a centrare l'obiettivo del 2% attorno al 2028 seguendo un percorso graduale. Che fin qui ha visto le risorse destinate alla Difesa salire dall'1,1% del Pil nel 2014 a circa l'1,4% del Pil alla fine del 2021. Ma dopo l'invasione russa dell'Ucraina la Nato si attende dai principali Paesi Nato ancora fuori target che il traguardo venga raggiunto non oltre il 2024. E per tagliarlo il governo dovrebbe irrobustire di oltre 10 miliardi nei prossimo due-tre anni gli stanziamenti destinati alla Difesa. Un punto delicato su cui si gioca la partita nella maggioranza.

La difficile riforma delle pensioni

Un altro tema potenzialmente divisivo per la maggioranza è quello delle pensioni. Governo e sindacati si sono confrontati fino a metà febbraio nell'intento di siglare in tempo utile per la presentazione del Def un memorandum d'intesa sui possibili correttivi per rendere più flessibile la legge Fornero. Ma prima le problematiche collegate al caro energia e successivamente lo scoppio della guerra in Ucraina hanno portato al congelamento del tavolo. Che Cgil, Cisl e Uil chiedono a gran voce che venga riaperto in tempi rapidi. Non è ancora del tutto escluso che i leader sindacali possano essere convocati prima dell'approvazione del Documento di economia e finanza. In ogni caso un passaggio del Def dovrebbe essere dedicato proprio alla eventualità di adottare alcuni correttivi del sistema previdenziale ma rispettando il vincolo del metodo contributivo e non impattando in modo eccessivo sui conti pubblici. Anche perché lo stesso Def dovrebbe evidenziare, come da tradizione, in un quadro apposito l'andamento della spesa pensionistica, che a legislazione invariata presenta nel medio periodo una crescita non trascurabile.

Direttamente in manovra i correttivi sulla previdenza?

Stando alle parole pronunciate dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nelle scorse settimane il governo non considera accantonato, ma solo rinviato, il dossier pensioni. E la nuova tabella di marcia potrebbe prevedere l'inserimento dei ritocchi da concordare con i sindacati direttamente in manovra. Ritocchi che potrebbero riguardare la possibilità di uscire prima del raggiungimento della soglia di vecchiaia, ma solo con il ricalcolo contributivo dell'assegno e probabilmente non prima dei 64 anni d'età, il bonus contributivo per i giovani con carriere discontinue, le agevolazioni pensionistiche per le lavoratrici madri e anche una nuova fase di “silenzio-assenso” per destinare il Tfr ai fondi pensione.