Spese militari, pensioni e spending review: tre incognite sul cammino del Def in arrivo

La priorità del governo è, almeno per il momento, il nuovo decreto bollette. Che dovrebbe vedere la luce al Consiglio dei ministri del 28 marzo. Ma i tecnici dell'esecutivo stanno anche cominciando ad avviare “l'istruttoria” per giungere alla composizione del Documento di economia e finanza (Def) con cui entro la metà di aprile dovrà essere aggiornato il quadro macroeconomico e dovranno essere individuate le linee guida per centrare i nuovi obiettivi programmatici di finanza pubblica di qui al 2026.

E, come sempre, le scelte da effettuare soprattutto in prossimità della prossima manovra autunnale sono anzitutto politiche. Come quelle legate a tre delle incognite che fanno da sfondo alla costruzione del Def: l'aumento delle spese militari, l'avvio della riforma delle pensioni e l'eventuale rafforzamento del (lento) processo di spending review. Nel primo caso il governo sembra avere le idee già chiare. A sgomberare il campo dagli equivoci ci ha pensato direttamente la premier Giorgia Meloni intervenendo in Parlamento il 21 marzo: «Questo governo è abituato a difendere l'interesse nazionale, non abbiamo mai fatto mistero di voler aumentare gli stanziamenti in spese militari», ha detto la presidente del Consiglio.

Sulla previdenza, invece, la posizione dell'esecutivo non è ancora chiara. I tempi per giungere a Quota 41 sembrano allungarsi, ma resta ancora da capire che cosa accadrà nel 2024 dopo lo stop di Quota 103 in calendario il 31 dicembre.

E tutta da giocare è anche la partita sulla spending review, che per ora non va oltre i target già fissati sulla scia del Pnrr per il triennio 2023-2025 (3,5 miliardi complessivi) ma che potrebbe subire un aggiornamento al rialzo anche per recuperare risorse preziose per la prossima legge di bilancio.

Il delicato passaggio del Def per il governo Meloni

Una volta varato il decreto bollette, con cui dovranno scattare i nuovi sostegni per imprese e famiglie visto che gli attuali aiuti si esauriscono il 31 marzo, il governo dovrà concentrare i suoi sforzi sul Def. Che costituisce una tappa significativa lungo la rotta tracciata dal governo sul delicato versante della politica economica. L'esecutivo dovrà anzitutto aggiornare le stime di crescita, indebitamento e inflazione per quest'anno e indicare gli obiettivi di finanza pubblica fino al 2026. Il quadro dovrebbe presentarsi con tinte meno cupe di quelle ipotizzate a fine 2022. L'Ocse ha recentemente aggiornato la sua previsione del Pil italiano a un +0,6% nel 2023 e a +1% nel 2024. E ha stimato un'inflazione in discesa dall’8,7% del 2022, al 6,7% quest'anno e al 2,5% nel 2024. Le “proiezioni” della Commissione europea di febbraio indicano per il 2023 una crescita anche più sostenuta: +0,8 per cento. Ma con il Def dovranno anche essere fornite le prime indicazioni sugli interventi che il governo intende far scattare il prossimo anno. E queste indicazioni potrebbero riguardare anche l'andamento delle spese militari, il destino della riforma delle pensioni e della spending review.