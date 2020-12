Spese per Natale dimezzate: 255 euro medi per ogni famiglia

Il 32% degli intervistati ha inoltre dichiarato di essere orientato a cercare soluzioni che consentano maggiore comodità e flessibilità, come acquistare online e ritirare in negozio. Durante il picco iniziale di Covid-19, l'uso degli ordini online e pick up instore è dipeso soprattutto da motivazioni di sicurezza, con la finalità di diminuire le visite in negozio, riducendo conseguentemente gli affollamenti. Tuttavia, il numero di consumatori che stanno utilizzando questa modalità di acquisto come alternativa al delivery è in aumento, diventando un modo per rispondere a bisogni di maggiore convenience.

Per il 25% dei consumatori si tratta inoltre di un modo per supportare i negozi locali nei periodi di blocco (da ottobre a novembre questa motivazione è aumentata di 7 punti percentuali).

«Molte aziende hanno subito interruzioni nelle proprie attività a causa della pandemia e stanno ancora cercando di riprendersi e adattarsi al new normal – afferma Enrico Cosio, parner Deloitte –. Ciò sta favorendo una maggiore integrazione degli acquisti in negozio e online in modo che il percorso verso l'acquisto non sia basato sulla soddisfazione in un singolo canale, ma piuttosto sulla sicurezza, comodità e flessibilità data dall'integrazione dei canali».