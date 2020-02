Spese sanitarie

(ML Antonelli / AGF)

Le disposizioni sui pagamenti tracciabili sono estese alle spese sanitarie detraibili, per le quali bisognerà conservare, in aggiunta al documento di spesa, anche la ricevuta di pagamento (Pos, bonifico e altro). Non si tratta di un vero e proprio obbligo, ma di un onere probatorio: il contribuente è libero di non pagare con mezzi tracciati, ma in tal caso si vedrà negato il diritto alla detrazione. Anche tra le spese detraibili esistono casi specifici di esonero, stabiliti dalla legge: spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.