Spese sostenute per i figli, restano detrazioni e deduzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I genitori di figli under 21 anni fiscalmente a carico potranno continuare a fruire delle deduzioni e detrazioni per gli oneri sostenuti nel loro interesse, anche se non beneficeranno più delle relative detrazioni per figli.

Lo precisa l’Agenzia nella circolare 4/E/2022 di commento alla riforma dell’Irpef, in cui sono state altresì illustrare le modifiche alla detrazione per figli a carico introdotte dal Dlgs 230/2021 a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale.

Loading...

Dal 1° marzo i sostituti non riconosceranno più in busta paga le detrazioni per figli a carico fino a 20 anni e 364 giorni, in quanto sostituite dall’assegno unico, ma ai genitori continueranno a spettare le detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti in favore dei figli purchè fiscalmente a carico, nonché il regime fiscale agevolato dei beni e servizi del welfare aziendale (articolo 51, comma 2, del Tuir).

L’Agenzia tiene altresì a precisare che, in base alla lettera d) comma 1 dell’articolo 12 del Tuir come modificata dal decreto Sostegni ter (Dl 4/2022), i figli che per età non danno diritto alla detrazione, sono altresì esclusi dalla categoria degli altri familiari a carico ex articolo 433 del Codice civile.

La detrazione per figli under 21 anni, spiega l’Agenzia, è pertanto riconosciuta dal sostituto d’imposta solo per i primi due mesi dell’anno 2022, salvo come sempre il conguaglio di fine anno o fine rapporto sulla base del reddito complessivo.