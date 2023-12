Spese straordinarie per i figli tra ex, rischio restituzione delle cifredi

Un consiglio: se in futuro dovesse esprimere il suo dissenso a contribuire ad altre spese inutili, lo metta per iscritto per averne prova. Difatti, lo precisa Cassazione n. 793/2023, sarà difficile ottenere rimborsi di spese extra non concertate, non conformi ai concreti bisogni della prole o non documentate mediante fatture, ricevute, scontrini o bonifici. Mi preme, infine, chiarire che grazie alla riforma cd. Cartabia la richiesta di divorzio si può presentare assieme a quella di separazione. In quest’ottica, nonostante si tratti di fasi distinte, il giudice potrà esaminare le varie questioni contestualmente e, su istanza delle parti, determinare sia l’assegno periodico che mettere nero su bianco le modalità di divisione – preferibilmente in maniera ben dettagliata – delle spese straordinarie.

Mediazione e negoziazione assistita

Un rimedio efficace per prevenire liti arriva inoltre dalla mediazione familiare e dalla negoziazione assistita, strumenti preziosi per comporre i contrasti fra genitori prima di finire in tribunale. Meccanismo altamente deflattivo e solitamente fruttuoso è, poi, il piano genitoriale: una sorta di progetto condiviso fra madre e padre che faccia emergere i punti critici, e dia una soluzione preventiva alle possibili alternative da abbracciare nel percorso di vita della prole, dal profilo educativo a quello scolastico, dalle scelte sulla salute a quelle religiose. Piano utile, è inteso, anche per regolare a monte la sorte delle spese straordinari.

Facoltà fuori sede: al genitore benestante la quota maggiore

Con il mio ex compagno discutiamo spesso sui costi per mantenere nostro figlio nella città dove si è trasferito per gli studi universitari. Il padre ritiene che debbano essere divisi a metà in quanto spese straordinarie, ma io ho uno stipendio molto più basso del suo e pago il mutuo, mentre lui abita nella casa di proprietà. Cosa ne pensa?

Le spese di alloggio per lo studente fuori sede, come ha sottolineato anche la Cassazione con ordinanza 15215/2023, non vanno necessariamente divise a metà tra madre e padre. Le spiego meglio. Il principio generale vuole che entrambi i genitori contribuiscano alle esigenze dei figli minorenni, maggiorenni non ancora indipendenti o disabili quindi non in grado di lavorare e provvedere a se stessi. Vanno, tuttavia, sempre comparate le rispettive sostanze patrimoniali disponibili e la capacità di lavoro professionale o casalingo di ognuno. Di conseguenza, anche nella spartizione delle spese straordinarie – cioè quelle che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità non sono facilmente conglobabili nel mensile – bisogna raffrontare le condizioni economiche dei genitori. Nella situazione che mi espone, quindi, il giudice cui si rivolgerà per risolvere la questione terrà senz’altro conto della sua minore concreta disponibilità economica e del fatto che, a differenza del suo ex, ha a carico le rate di mutuo per la casa. Presumo, in sostanza, che lei possa ottenere un provvedimento grazie al quale sborsare una quota di spese per la facoltà fuori sede in misura inferiore rispetto al padre del ragazzo.