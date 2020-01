Spese tracciabili, è allarme dei Caf sulle detrazioni nel 730: «Rimborsi a rischio, serve più tempo»

La proposta è quella di prevedere un periodo congruo, almeno i primi 60 giorni, in cui sono fatte salve le detrazioni al 19% per i pagamenti in contanti, un lasso di tempo in linea con quanto previsto dallo Statuto del contribuente in occasione dell’entrata in vigore di nuovi adempimenti fiscali.

Il precedente, i sei mesi di moratoria per lo scontrino parlante

Una situazione analoga accadde con la legge Finanziaria del 2007 che introdusse lo scontrino parlante a partire dal 1° luglio. In quell’occasione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 il Mef consentì di detrarre anche scontrini non parlanti o incompleti, con l’autocertificazione del contribuente del codice fiscale dell’acquirente, l’indicazione sulla tipologia e la quantità dei farmaci acquistati.

Per approfondire:

● Lo scontrino cambia ma resiste: le nuove regole dal 1° gennaio

● Smartphone e contactless trainano i pagamenti digitali