Spettacoli sospesi, voucher da chiedere entro 30 giorni Torna il meccanismo usato in primavera per chi ha biglietti per recite o concerti. Per palestre, skipass e corsi di lingue valgono le regole generali sulla risoluzione del contratto di Valentina Maglione e Marisa Marraffino

Sospesi gli spettacoli dal vivo, i concerti e le proiezioni cinematografiche. Chiuse le palestre, le piscine e i centri benessere, come gli impianti sciistici, i parchi tematici e i parchi divertimento. Stop ai convegni e ai congressi, didattica a distanza nelle scuole superiori e la raccomandazione a lavorare, se possibile, da casa, per limitare gli spostamenti. Sono alcuni dei punti chiave del mini-lockdown deciso poco più di una settimana fa dal Governo (con il Dpcm del 24 ottobre) per arginare i contagi da Covid-19, che sta per essere rafforzato dal nuovo Dpcm in arrivo. Tutte misure che, oltre a mettere in crisi chi lavora nei settori colpiti, hanno anche l’effetto di lasciare tanti consumatori con in mano biglietti e abbonamenti già acquistati ma - almeno per ora - inutilizzabili. Che fare? È possibile farsi rimborsare?

Spettacoli teatrali e concerti

A chiarire la questione è - in parte - il decreto Ristori (decreto legge 137/2020), che si occupa di chi ha comprato biglietti per spettacoli dal vivo, come recite e concerti, in programma dal 24 ottobre al 31 gennaio e prevede che possa ottenere un voucher sostitutivo. In pratica, viene riproposta la norma introdotta a marzo dal decreto Cura Italia (18/2020, e integrata dal decreto Rilancio, 34/2020) che aveva previsto che i contratti per gli spettacoli fossero risolti per impossibilità sopravvenuta della prestazione (come dispone l’articolo 1463 del Codice civile): al posto del biglietto, gli spettatori potevano chiedere un voucher da usare entro 18 mesi.

In realtà, più che di una risoluzione, si tratta di una rideterminazione del contenuto dell’obbligazione espressamente prevista dal legislatore. Anche ora, il meccanismo è lo stesso: gli spettatori hanno 30 giorni per chiedere il voucher (fino al 28 novembre) e potranno usarlo entro 18 mesi.

Ma non è sempre questa la strada seguita dagli enti. Ad esempio, al Teatro di Stabile di Torino - dove i biglietti investiti dal Dpcm sono più di 4mila - non sono stati emessi voucher: chi ha acquistato un singolo biglietto può chiedere il rimborso o la sostituzione, mentre gli abbonati possono scegliere un altro spettacolo.

Palestre, piscine, ski-pass

Non sono invece state previste regole specifiche per i rimborsi dei biglietti o degli abbonamenti già acquistati per tutte le altre attività sospese dal Dpcm: dai biglietti del cinema agli abbonamenti di piscine o palestre agli ski-pass stagionali. Questo, a differenza di quello che era successo nel lockdown di primavera, con il decreto Rilancio (34/2020) che aveva esteso la possibilità di rimborsare i clienti con i voucher.