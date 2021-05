«Spettacoli streaming e sponsor, il mio Maggio non ha mai chiuso»

Restano i debiti, da sempre fardello del Maggio. Quanti sono adesso?

Erano 75 milioni nel 2014, oggi sono rimasti 50 milioni: 27-28 milioni verso lo Stato, 17 milioni verso l'Agenzia delle Entrate, il resto verso fornitori. Abbiamo finito di pagare i mutui con le banche e abbiamo riportato la fiducia degli artisti nel teatro azzerando i loro debiti, che era una priorità assoluta.

Ora l’unica soluzione è che lo Stato cancelli i debiti delle fondazioni liriche? Magari col Recovery Fund?

Io credo che il ministro Franceschini troverà il modo di sanare questa situazione che non è solo nostra. Sono tranquillo.

Che prospettive ha il Maggio Musicale?

I problemi non sono scomparsi, e tra questi c’è il costo del biglietto troppo basso. Quando sono arrivato a Firenze il prezzo medio era 25,6 euro: un disastro. I prezzi devono aumentare, in parallelo con l’aumento della qualità delle produzioni e con l’aumento degli sponsor.

Serve più qualità in cartellone?

Sì. Dobbiamo fare una programmazione di alto livello, e in questo momento di crisi dobbiamo avere nomi ancora più conosciuti per attrarre un pubblico internazionale. Abbiamo cominciato a farlo nella stagione in corso, e ora mi sento dire “grazie” per aver riportato la qualità nel teatro, la crème de la crème del nostro mestiere.

Non c’è alternativa.

Il Maggio tornerà a splendere?

Questo non posso garantirlo. Metterò tutta la mia esperienza, la mia conoscenza degli artisti e del mondo degli sponsor per aiutare il Maggio. Per il momento ho trovato soldi fuori Firenze, ma è importante che anche i fiorentini contribuiscano.