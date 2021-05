Spettacolo, reddito di continuità in arrivo per 300mila lavoratori

3' di lettura

Un “sostegno economico temporaneo” per supplire alla natura discontinua del lavoro nel mondo dello spettacolo; l’adeguamento (e ampliamento) delle tutele in caso di maternità o malattia; l'innalzamento della retribuzione giornaliera; una riduzione del numero di giornate necessarie per maturare il diritto alla pensione ora fissato in 120; un “bonus contributivo” per mettere in pari, dal punto di vista della maturazione della pensione, i lavoratori dello spettacolo per gli anni 2020 e 2021.

Per i lavoratori di un mondo dello spettacolo fortemente piegato dall’emergenza Covid è in dirittura d’arrivo un intervento da parte del Governo che, nei fatti, punta a disegnare un nuovo sistema di welfare per questo comparto.

Testo di legge pronto al varo in due settimane

Dovrebbe essere pronto in una quindicina di giorni il disegno di legge, collegato all’ultima legge di Bilancio, in materia di spettacolo e disposizioni per la tutela dei lavoratori del settore. Il Ddl sarà presentato congiuntamente dai ministeri della Cultura e del Lavoro. E il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, en passant ne ha parlato il 2 maggio durante la puntata di “Mezz’ora in più” condotta da Lucia Annunziata su Rai 3.

Un primo giro di consultazioni delle associazioni del settore è stato portato a termine. Ora, il testo del provvedimento a quanto risulta al Sole 24 Ore è alle ultime limature, e dopo un altro breve giro di tavolo dovrebbe approdare in Parlamento. In discussione, come detto, ci sono misure a favore di lavoratori del mondo dello spettacolo ai quali la pandemia ha inferto un colpo durissimo. Gli stop produttivi hanno messo a nudo tutta la precarietà del sistema. E quei 419 colpi inferti sui bauli - a segnalare i giorni di stop del mondo dello spettacolo a causa della pandemia - durante un flash mob ad aprile in Piazza del Popolo a Roma, rappresentano l’emblema della necessità di tenere i riflettori accesi sul settore. Un grido di dolore che dal palco del Primo maggio è inevitabilmente risultato smorzato, con il caso Fedez a catalizzare l’attenzione.

Tutto nasce dal lavoro di un tavolo istituito dal ministero della Cultura il 24 marzo 2021 e che ha preso spunto da due cose: dalla appena conclusa indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza disposta dalle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera e, in secondo luogo, dagli otto Ddl depositati in Parlamento su questa materia.