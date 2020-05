Spettacolo dal vivo, Verona capitale Maxi evento per i 150 anni dell’Aida La sovrintendente e direttrice artistica di Fondazione Arena illustra le strategie per il rilancio del principale teatro lirico all'aperto del mondo e l'iniziativa «Nel cuore della musica» di Valeria Zanetti

La sovrintendente e direttrice artistica di Fondazione Arena illustra le strategie per il rilancio del principale teatro lirico all'aperto del mondo e l'iniziativa «Nel cuore della musica»

Cecilia Gasdia, veronese, classe 1960, dal 2018 è sovrintendente e direttore artistico di Fondazione Arena di Verona. L'ente per il quale debuttò come figurante nel 1976-77 e come artista del coro due anni più tardi. Sempre nella sua città è tornata, in seguito, per calcare le scene del Teatro Filarmonico e del palcoscenico areniano, come soprano solista nelle rappresentazioni de Il barbiere di Siviglia, I pagliacci, Mosè in Egitto e La vedova allegra. Questa estate, vista l'impossibilità di proporre, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la 98°edizione del Festival lirico, rinviato al 2021, Gasdia racconta come ha dato vita con Fondazione Arena al progetto «Nel cuore della musica», che potrebbe svolgersi nell'anfiteatro scaligero in agosto e al quale hanno già assicurato la loro partecipazione artisti come Ezio Bosso, Plácido Domingo, Yusif Eyvazov, Daniel Oren, solo per fare qualche nome di una lunga lista di stelle della musica internazionale.

Sovrintendente, lei assicura che sarà un anno diverso ma non silenzioso per le fondazioni liriche italiane. Cosa intende?

Mi riferisco in particolare a Fondazione Arena di Verona, che durante l'estate da quasi un secolo tiene il suo Festival nel più grande teatro lirico all'aperto del mondo, unico e diverso da tutti. Gli enormi spazi, gli innumerevoli accessi, e soprattutto l'impeccabile e disciplinata organizzazione del lavoro acquisita, ci hanno spronati a mettere a punto un protocollo sanitario e di sicurezza per operatori e pubblico. Ma non basta, sono le idee artistiche che devono aiutarci a guidare l'immediato e il futuro dello spettacolo dal vivo, da riesaminare con criteri nuovi e stili inediti.

Il protocollo a che punto è?

L'abbiamo pensato e ripensato e adesso è al vaglio della commissione medica competente, poi dovrà essere valutato dalle componenti sindacali aziendali. Infine, presentato al Governo per il via libera definitivo.

Quali sono i suoi punti qualificanti?

Le dimensioni dell'Arena e la molteplicità degli ingressi offrono un larghissimo margine di sicurezza per tipi di attività ovviamente che presentino numeri ridotti di maestranze coinvolte. Al momento è impensabile rappresentare spettacoli con scene che cambiano più volte come accade durante il tradizionale Festival lirico, quando gli arcovoli, molto angusti e che fungono da backstage, brulicano di operatori, da 800 a mille a sera, praticamente quanto un piccolo paese. In questo caso oggettivamente sarebbe impossibile garantire la sicurezza sanitaria. Ma il progetto che abbiamo presentato prevede la presenza di 200, massimo 250 persone, coordinate in entrata ed uscita in maniera molto precisa.

Come si organizzerà in tempi così stretti Fondazione Arena per reclutare il personale necessario a far partire «Nel cuore della musica»?

I lavoratori dello spettacolo fremono per tornare al lavoro al più presto. Se riusciremo a realizzare il nostro progetto, il personale necessario sarà però ridotto rispetto a quello standard di una stagione areniana tradizionale.