Turismo, spiagge ancora in crisi ma in Salento a Ferragosto è sold out Dal 10 al 16 agosto l’ Italia fa meglio della Spagna con il 79% delle disponibilità di offerte online già vendute. Tra le destinazioni balneari spiccano, oltre al Salento, Rimini, Ravello e il Cilento di Andrea Gagliardi

Coronavirus, Fase 3: in vacanza solo il 54% degli italiani

L’ epidemia di Covid-19 ha colpito il turismo. E le conseguenze in spiagge e stabilimenti balneari continuano a farsi sentire. Anche se l’ Enit, l’ agenzia nazionale del turismo, vede segnali di ripresa e comunque una perfomance dell’ Italia migliore rispetto alle rivali Spagna e Francia. A certificare lo stato di salute precario dell’ industria balneare è il Sindacato Italiano Balneari che aderisce a Fipe Confcommercio e associa più di 10 mila imprese. Anche a luglio le spiagge hanno registrato una buona affluenza, ma soltanto nei week-end, mentre nei giorni feriali sono rimaste vuote.

I cali più vistosi si registrano in Sardegna (-70% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2019), Campania, Calabria, Sicilia e Veneto (-40%). Cali del 35% invece in Basilicata, Liguria, Marche, Molise e del 30% in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana. Regge un po’ meglio il Lazio che registra “solo” un -20%.

Mancano all’appello gli stranieri

«La gran parte degli italiani sta riscoprendo la bellezza dei litorali nazionali vicino ai propri luoghi di residenza - dice il presidente del Sib Antonio Capacchione - ma mancano all’appello gli stranieri, tanto che diverse località a vocazione turistica sono state maggiormente penalizzate. Siamo ottimisti per il mese di agosto, da sempre scelto dalla maggior parte degli italiani per le vacanze, anche se siamo già consapevoli che il comparto turistico-balneare del 2020 rispetto allo scorso anno, complessivamente, non raggiungerà purtroppo il segno positivo in nessuna delle nostre regioni».

Salento e Cilento al top. Bene anche Rimini

Ma il bollettino dell’Enit riporta notizie positive, perché parla di «quasi sold out in Italia a Ferragosto». Dal 10 al 16 agosto l’Italia fa meglio della Spagna con il 79% delle disponibilità di offerte online già “vendute”, mentre il Paese iberico è al 72%. Spiccano le maggiori destinazioni balneari: non più disponibili l’ 80% a Rimini, l’ 81% a Ravello, l’ 86% a Cavallino-Treporti, il 94% nel Cilento ed il 98% nel Salento. Anche la montagna vede le destinazioni delle Alpi non più disponibili all’84% in competizione con quelle francesi (87%).

In calo del 2,6% il contributo diretto del turismo al Pil nazionale

In termini economici, il confronto - spiega l’Enit - indica che il contributo diretto del turismo all’economia italiana diminuirà di 2,6 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019. Mentre il contributo totale (che comprende gli effetti indiretti e indotti, nonché l’impatto diretto) del settore diminuirà di 5,8 punti percentuali.