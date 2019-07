Spiagge, arrivano albo e rating per assegnare le concessioni e colpire gli evasori

Nasce al ministero delle Politiche agricole e del Turismo «l’Elenco nazionale degli operatori economici idonei a concorrere per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative». Per iscriversi gli operatori dovranno presentare un’apposita domanda indicando la sezione dell’Elenco cui intendono iscriversi a seconda della concessione demaniale marittima di cui sono in possesso o di cui vogliono far richiesta. L’iscrizione avrà una durata di 5 anni rinnovabile di altri 5, ma è prevista l’iscrizione di diritto per 5 anni per chi è già titolare di concessione, che potrebbe decadere se però mancano i requisiti minimi.

Una volta accettata la domanda una apposta Commissione di 5 esperti rilascerà un punteggio da 1 a 5, un rating vero e proprio degli operatori. Per essere iscritti non devono sussistere motivi di esclusione (Dlgs n. 50 del 2016), occorre aver effettuato per almeno due anni, negli ultimi cinque, attività imprenditoriale nel settore turistico-ricreativo. Con tutti e due i requisiti l’operatore partirà con un punteggio di 1. Senza questi requisiti non sarà ammessa l’iscrizione. Per salire di punteggio la Commissione valuterà, tra l’altro, l’esperienza per almeno due anni nell’esercizio di concessioni demaniali marittime in un Paese Ue, o ancora la capacità imprenditoriale, da accertarsi anche attraverso il rapporto tra investimenti effettuati e utili distribuiti, nonché la natura di micro o piccola impresa operante nel settore turistico-ricreativo.

Peseranno anche le prestazioni di attività nel settore turistico-ricreativo che comportano il minore impatto sulla salute e la capacità di sviluppare il modello di turismo accessibile in grado di accogliere le esigenze «delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l’accesso all’esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche».

